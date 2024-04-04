"Не должно быть победителей и побежденных": МИД Китая назвал войну в Украине "кризисом"

В Китае заявили, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и проигравших. Страна призвала не дискредитировать "обычные" отношения между КНР и Россией.

Напомним, что президент США Джо Байден 2 апреля провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Американский и китайский руководители обсудили ситуацию в Украине и Тайване. Кроме того, лидеры Китая и США обсудили влияние Ирана на войну России против нашего государства.

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Назвали войну в нашем государстве "украинским кризисом"

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя телефонный разговор лидеров Китая и США, во время брифинга заявил, что по мнению КНР, в российско-украинской войне не должно быть победителей и побежденных.

Он рассказал, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" последовательная, четкая и прозрачная. Ван отметил, что существует риск дальнейшего обострения "кризиса", поэтому следует прилагать усилия для деэскалации и прекращения конфликта путем переговоров, а не войны.

В политическом урегулировании не должно быть победителей и побежденных, вместо этого должен царить мир. Китай будет продолжать играть конструктивную роль для достижения этой цели,

– сказал представитель МИД Китая.

По его словам, Китай не является тем, кто создал конфликт, не принимает в нем участия и никогда не передавал ни одной воюющей стороне оружие или военное оборудование. Страна якобы не стремится и не ищет выгоды от российско-украинского "конфликта".

"Другие страны не должны дискредитировать и нападать на обычные отношения между Китаем и Россией и не должны подрывать законные права Китая и китайских компаний", – отметил китайский чиновник.

Заметим, что недавно в Пентагоне обнародовали отчет, где указано, что с начала полномасштабной войны частные и государственные компании Китая продали России БпЛА и военное снаряжение на 12 миллионов долларов.

Ранее Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая

18 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим китайским коллегой Ван И в рамках встречи Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Чиновники обсудили правдивость поставки летального оружия для России из Пекина.

Глава министерства иностранных дел Китая во время разговора с Дмитрием Кулебой выразил свои надежды по дальнейшему развитию сотрудничества с Украиной, несмотря на то, как изменится политическая ситуация в мире.

В частности, Ван И поблагодарил Украину за помощь в безопасной эвакуации китайских граждан во время чрезвычайной ситуации (в начале Великой войны – 24 Канал). Он заверил, что китайский народ никогда этого не забудет.

В то же время глава китайского МИД подчеркнул принципиальную позицию Китая в украинском вопросе, что базируется на общих подходах его страны к решению проблем "горячих точек". Она заключается в приверженности политическому урегулированию, содействии миру и переговорам.