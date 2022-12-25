Китай не поддерживает Россию, а дразнит США, – Фейгин

Россия мечтает заручиться поддержкой Китая в войне против Украины. Но у Си Цзиньпина нет причин поддерживать Россию, он хочет держать в напряжении США.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он убежден, что Китай эту ситуацию использует как механизм влияния на США.

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24 декабря 2022 года новый посол Китая в ЕС сделал заявление о сложном положении Пекина из-за войны войны в Украине. Мол, этот "конфликт" заставляет Китай выбирать между двумя друзьями - Москвой и Киевом. Однако эксперты предполагают, что в поставках из КНДР возможна роль Китая. Кроме того, Россия и Китай начали совместные военные учения, а Си Цзиньпин недавно провел встречу с Дмитрием Медведевым.

Истинная цель Китая

По словам Фейгина, роль Китая в этой войне пока кардинально не меняется, он ничего не поставляет в Россию. Хотя существует информация, что какие-то серые схемы действуют, но это еще нужно доказать. Фейгин убежден, что у Китая нет необходимости поддерживать Россию, его единственная цель — подразнить Соединенные Штаты Америки.

Китай хочет дразнить Америку и Запад, мол, он может поддержать Москву, если они не удовлетворят его запросы. А запросы Китая более масштабны, это не только Тайвань, но и многое другое.

– отметил Фейгин.

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США пытаются сдерживать Китай

Штаты недавно заявили, что признают всю территорию Китая включительно с Тайванем. Си Цзиньпин хочет показать это как нынешнюю победу, однако США до этого не раз делали такие заявления, подчеркнул Фейгин.

Вашингтон после переговоров 14 ноября между Джо Байденом и Си Цзиньпинем не дает масштабного повода, чтобы Китай сказал, что он не может с ними договориться и пустил к себе в объятия Москву по полной, создать военный союз или что-то подобное.

– заметил политик.

Фейгин обратил внимание на то, что и у Китая и Ирана есть особые политические связи. Страны сотрудничают в вопросах, в частности, энергетических, Китай покупает нефть у Ирана, они имеют незакрытые вопросы и по Афганистану.

Китай играет в игры

Фейгин акцентировал и на том, что Китай поддерживает часть санкций против России, банковские санкции, например, поэтому Пекин не переходит красную границу. Российский оппозиционер называет такую политику Китая играми.

Медведев привез в Китай конверт от Владимира Путина. Также все заметили, что он был без флага. Фейгин окрестил это "приездом вассального чиновника к своему начальнику". Он предполагает, что в письме речь шла о приглашении Си Цзиньпина в Москву, ведь просьбы предоставить оружие в письмах не пишут.

И если мы такого визита со стороны китайского правителя не увидим — значит, повод исчерпан,

– резюмировал оппозиционер.

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