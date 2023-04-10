Китай нельзя изолировать: политический аналитик из США подытожил визит Макрона в Си

Накануне французский президент Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посетили Китай. В Пекине они встретились с лидером КНР Си Цзиньпином.

Макрон очень многого достиг. В частности, более 30 французских компаний подписали договоры с китайскими партнерами. Об этом 24 Канала сказал политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчан.

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Каков результат визита

Во-первых, это свидетельствует о том, что Китай не намерен изолироваться. Во-вторых, ЕС дает понять, что не зависит от США, хоть страна и является партнером.

"Мы (Франция – 24 Канал) субъект, который самостоятельно решает свои стратегические вопросы. Мы не будем во всем потакать США и совещаться с ними. Вместе мы можем договориться о будущем сотрудничестве и высоких технологиях", – пояснил Чибухчян.

Мол, США и Нидерланды вам запретили высокие технологии, а мы – нет. Так, китайцы смогут производить новые серии Huawei и быть конкурентоспособными. Урсула фон дер Ляйен намекнула, что глупо разрывать связи с Китаем. Но если это произойдет, китайцы точно не смогут конкурировать ни с Samsung, ни с Apple.

Для Китая это очень важно. Особенно после того, как американцы все больше перекрывают высокотехнологичный воздух,

– акцентировал журналист из США.

После визита Олафа Шольца в США Германия также заявила, что должна серьезно подумать, передавать ли Китаю наиболее ведущие технологии. Дело в том, что они могут пригодиться самой Германии. Это очень важный месседж, отмечает аналитик, Китай все это понимает.

Главное, что Запад сейчас тянет время. Он не может на 100% знать, как закончится контрнаступление Украины, поэтому просчитывает каждый шаг,

– сказал Чибухчан.

В то же время французский лидер в Китае заявил, что права украинцев должны уважаться. По словам аналитика, в этом вопросе он пытается сделать Си Цзиньпина миротворцем и партнером. Кстати, после этого китайский лидер сказал, что готов поговорить с Владимиром Зеленским. Это именно благодаря Макрону.

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