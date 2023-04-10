Макрон дуже багато чого досяг. Зокрема, більше ніж 30 французьких компаній підписали договори з китайськими партнерами. Про це 24 Каналу сказав політичний аналітик і журналіст зі США Армен Чібухчян.

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Яким є результат візиту

По-перше, це свідчить про те, Китай не має наміру ізолюватися. ЄС дає зрозуміти, що не залежить від США, хоч країна і є партнером.

"Ми (Франція – 24 Канал) суб'єкт, який самостійно вирішує свої стратегічні питання. Ми не будемо в усьому потурати США й радитися з ними. Разом ми можемо домовитися про майбутню співпрацю й високі технології", – пояснив Чібухчян.

Мовляв, США та Нідерланди вам заборонили високі технології, а ми – ні. Так, китайці зможуть виробляти нові серії Huawei й бути конкурентоздатними. Урсула фон дер Ляйєн натякнула, що нерозумно розривати зв'язки з Китаєм. Але, якщо це станеться, китайці точно не зможуть конкурувати ні з Samsung, ні з Apple.

Для Китаю це дуже важливо. Особливо після того, як американці все більше перекривають високотехнологічне повітря,

– акцентував журналіст зі США.

Після візиту Олафа Шольца до США Німеччина також заявила, що має серйозно подумати, чи передавати Китаю найбільш провідні технології. Річ у тім, що вони можуть знадобитися самій Німеччині. Це дуже важливий меседж, наголошує аналітик, Китай усе це розуміє.

Головне, що Захід зараз тягне час. Він не може на 100% знати, як закінчиться контрнаступ України, тому прораховує кожен крок,

– сказав Чібухчян.

Водночас французький лідер у Китаї заявив, що права українці мають поважатися. За словами аналітика, у цьому питання він намагається зробити Сі Цзіньпіна миротворцем й партнером. До слова, після цього китайський лідер сказав, що готовий поговорити із Володимиром Зеленським. Це саме завдяки Макрону.

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