Макрон дуже багато чого досяг. Зокрема, більше ніж 30 французьких компаній підписали договори з китайськими партнерами. Про це 24 Каналу сказав політичний аналітик і журналіст зі США Армен Чібухчян.
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Яким є результат візиту
По-перше, це свідчить про те, Китай не має наміру ізолюватися. ЄС дає зрозуміти, що не залежить від США, хоч країна і є партнером.
"Ми (Франція – 24 Канал) суб'єкт, який самостійно вирішує свої стратегічні питання. Ми не будемо в усьому потурати США й радитися з ними. Разом ми можемо домовитися про майбутню співпрацю й високі технології", – пояснив Чібухчян.
Мовляв, США та Нідерланди вам заборонили високі технології, а ми – ні. Так, китайці зможуть виробляти нові серії Huawei й бути конкурентоздатними. Урсула фон дер Ляйєн натякнула, що нерозумно розривати зв'язки з Китаєм. Але, якщо це станеться, китайці точно не зможуть конкурувати ні з Samsung, ні з Apple.
Для Китаю це дуже важливо. Особливо після того, як американці все більше перекривають високотехнологічне повітря,
– акцентував журналіст зі США.
Після візиту Олафа Шольца до США Німеччина також заявила, що має серйозно подумати, чи передавати Китаю найбільш провідні технології. Річ у тім, що вони можуть знадобитися самій Німеччині. Це дуже важливий меседж, наголошує аналітик, Китай усе це розуміє.
Головне, що Захід зараз тягне час. Він не може на 100% знати, як закінчиться контрнаступ України, тому прораховує кожен крок,
– сказав Чібухчян.
Водночас французький лідер у Китаї заявив, що права українці мають поважатися. За словами аналітика, у цьому питання він намагається зробити Сі Цзіньпіна миротворцем й партнером. До слова, після цього китайський лідер сказав, що готовий поговорити із Володимиром Зеленським. Це саме завдяки Макрону.
Сі схиляв Макрона до "протистояння" США
- Аналітики зазначають, що Пекін вважає Францію одним з ймовірних союзників в Європі, тому влаштували Макрону "розкішний прийом".
- Ймовірно, Сі Цзіньпін вважає французького лідера саме тим, з ким у майбутньому може створити коаліцію для "протистояння" зі США.
- У США дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються з часткою скепсису. Джерела Reuters зазначають, що Вашингтон зайняв "вичікувальну позицію".