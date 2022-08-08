Долго ждать не пришлось: Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня

Вооруженные силы Китая объявили о новых военных учениях у острова Тайвань – в морях и воздушном пространстве вокруг острова.

Лишь 7 августа Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, а сегодня объявил о новых. Продолжительность и точное место проведения учений пока не сообщают.

Внимание В Тайване говорят, что обнаружили 66 китайских самолетов и 14 кораблей в проливе и вокруг него

Детали проведения новых учений: что известно

Китайское командование на Восточном фланге сообщило, что проведет совместные учения, сосредоточенные на противолодочных и морских штурмовых операциях.

Реакция Тайваня

Тайвань уже смягчил ограничения на полеты вблизи 6 предыдущих районов учений вблизи острова.

Издание отмечает, что новые учения подтверждают опасения некоторых аналитиков и дипломатов, что Пекин будет продолжать оказывать давление на оборону Тайваня.

Кратко об обострении конфликта

Ориентировочно в начале августа начались разговоры о визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Из-за этого в Китае пригрозили США.

Несмотря на это Нэнси Пелоси таки уехала в Тайвань. После этого Китай осудил визит Пелоси в Тайвань.

3 августа Китай прекратил импорт из Тайваня рыбы и сотни других продуктов. 5 августа Китай упразднил встречу с представителями Пентагона и приостанавливает сотрудничество с США в ряде сфер.

Больше об этом – нападение Китая на Тайвань зависит от войны в Украине: смотреть видео