Китай обвиняет американский крейсер во вторжении во внутренние воды

Китайские власти обвинили США в том, что их военный корабль пересек морские границы. Произошло это якобы возле островов Спратли в Южно-Китайском море.

Представитель Южного командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли обвинил Штаты в эскалации.

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По его словам, действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая. Он сообщил, что китайские военно-морские силы отслеживали американский корабль возле островов Спратли в Южно-Китайском море, а затем отогнали ракетный крейсер за пределы своих морских границ.

Эти острова являются спорным архипелагом, на который претендуют материковый Китай, Филиппины, Тайвань, Малайзия, Вьетнам и Бруней.

Как отмечает издание, китайский протест против прохода американского военного корабля через спорные воды стал первым подобным заявлением начиная с июля этого года.

Что об этом сказали в США

В ответ на обвинение Китая 7-й флот ВМС США сообщил, что во вторник USS Chancellorsville заявил о правах и свободе судоходства в Южнокитайском море возле островов Спратли в соответствии с международным правом.

Отношения между США и Китаем обостряются

Российский правозащитник Марк Фейгин сказал, что Китай не хочет жесткого противостояния с США, а потому будет делать шаги в сторону Вашингтона. После пика напряжения между Китаем и США, связанного с визитом Пелоси на Тайвань, сейчас как раз происходит переговорный процесс между Пекином и Вашингтоном.

Среди прочего, они обсуждают и тему войны в Украине. Поэтому Китай не просто так начал блокировать определенные направления сотрудничества с Россией, это результат договоренностей, и за это Пекин что-то получит.

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