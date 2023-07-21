Не полностью нейтральная сторона: по данным Франции, Китай оказывает военную поддержку России

Китай не раз утверждал, что в войне России против Украины он является нейтральной стороной, а также пытался представить себя потенциальным мирным посредником в ней. Однако во Франции заявили, что на самом деле это восточное государство поставляет России военное оборудование.

Оно же используется страной-агрессоркой в войне против нашего государства. Об этом заявил журналистам на Аспенском форуме безопасности в четверг, 20 июля, советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн.

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Речь не об оружии

На вопрос о том, видел ли Запад какие-либо доказательства того, что Китай каким-то образом вооружал Россию во время войны в Украине, Эммануэль Бонн ответил утвердительно.

Да, есть признаки того, что они делают то, чего мы не хотели бы, чтобы они делали,

– сказал он.

Однако при этом Эммануэль Бонн не подразумевал непосредственно оружие. По его словам, Китай поставляет России военное оборудование: "Ну... военное оборудование... насколько мы знаем, доставляет большие военные мощности в Россию".

Отвечая на вопрос о том, поставляет ли Китай оружие, Бонн сказал: "Ну... насколько мы знаем, доставляет значительные военные мощности в Россию".

Следовательно, Поднебесная, очевидно, не поставляет оружие, которое Россия может сразу использовать на поле боя. Как сообщили французские чиновники, Бонн имел в виду как технологии двойного назначения, так и несмертельную помощь. Например, шлемы и бронежилеты.

Китаю не следует поддерживать Россию

Эммануэль Бонн также подчеркнул журналистам, что сегодня война в Украине – это конфликт глобального масштаба, в котором на карту поставлен не только суверенитет нашего государства. Поэтому очень важно, чтобы Китай понимал это и воздержался от помощи стране, которая подрывает стабильность мира.

Нам нужно, чтобы они (китайцы – 24 Канал) поняли, что Украина – это конфликт глобального масштаба, и что мы не можем предложить Украине проигрыш по принципиальным соображениям, но и по очень оперативным причинам. И то, что поставлено на карту для нас в Украине – это гораздо больше, чем, знаете, суверенитет Украины. Это в значительной степени касается стабильности мира,

– сказал советник президента Франции.

Следовательно, Китаю, по его словам, не следует экономически поддерживать Россию, а тем более не следует поставлять ей оружие.

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