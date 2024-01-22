Почти полсотни людей под завалами: в Китае произошел масштабный оползень
Источник:Xinhua
В китайской провинции Юньнань произошел масштабный оползень. В результате под завалами оказались люди.
Сейчас на местах происшествия работают спасательные службы. Уже также известно о людях, пропавших без вести после масштабного оползня в Китае.
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В Китае произошел оползень
В китайском агентстве Xinhua рассказали, что катастрофа произошла в 5.51 утра по местному времени в одном из сельских районов близ города Чжаотун. Там землей и камнями засыпало 18 домохозяйств.
В общей сложности 47 человек оказались под завалами в результате оползня, которое обрушилось на юго-запад Китая в провинции Юньнань утром в понедельник. Еще более 200 жителей эвакуировали в безопасные места,
– отметили в агентстве.
В провинции Юньнань из-за оползня под завалами оказались люди / Фото Xinhua
На месте стихийного бедствия проводится спасательно-поисковая операция, к которой привлечены более 200 спасателей, 33 пожарных автомобиля и 10 грузовиков. В регионе объявили третий уровень экстренного реагирования для оказания помощи.
В Китае произошел оползень / Видео с аккаунта @ferozwala в соцсети Х
Находящиеся под завалами люди считаются пропавшими без вести. О погибших и раненых не сообщается.
Ранее в Китае произошло мощное землетрясение
- В Китае ночью 19 января произошло землетрясение магнитудой 6,2 в горном округе на северной оконечности Цинхай-Тибетского плато. В зону бедствия направили около 2 200 спасателей из провинциальной пожарной службы и лесной бригады, а также аварийно-спасательные команды.
- В китайском агентстве Xinhua отметили, что по состоянию на 25 декабря по меньшей мере 149 человек погибли, еще два человека после недели поисков считаются пропавшими без вести. Более 780 человек были госпитализированы с ранениями.
- В результате землетрясения также было повреждено некоторые объекты водоснабжения. В частности, линии электропередачи, дороги и другую инфраструктуру.