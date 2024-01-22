Почти полсотни людей под завалами: в Китае произошел масштабный оползень

В китайской провинции Юньнань произошел масштабный оползень. В результате под завалами оказались люди.

Сейчас на местах происшествия работают спасательные службы. Уже также известно о людях, пропавших без вести после масштабного оползня в Китае.

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В Китае произошел оползень

В китайском агентстве Xinhua рассказали, что катастрофа произошла в 5.51 утра по местному времени в одном из сельских районов близ города Чжаотун. Там землей и камнями засыпало 18 домохозяйств.

В общей сложности 47 человек оказались под завалами в результате оползня, которое обрушилось на юго-запад Китая в провинции Юньнань утром в понедельник. Еще более 200 жителей эвакуировали в безопасные места,

– отметили в агентстве.

В провинции Юньнань из-за оползня под завалами оказались люди / Фото Xinhua

На месте стихийного бедствия проводится спасательно-поисковая операция, к которой привлечены более 200 спасателей, 33 пожарных автомобиля и 10 грузовиков. В регионе объявили третий уровень экстренного реагирования для оказания помощи.

В Китае произошел оползень / Видео с аккаунта @ferozwala в соцсети Х

Находящиеся под завалами люди считаются пропавшими без вести. О погибших и раненых не сообщается.

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