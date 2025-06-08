Китайский проект "суперпосольства" в Лондоне вызвал международный скандал, – The Times

В центре Лондона Китай планирует возвести новый масштабный дипломатический комплекс, который уже вызвал беспокойство в США и Великобритании. Администрация Дональда Трампа предостерегла Лондон, что реализация этого проекта может подорвать доверие в сфере разведсотрудничества.

Это также может привести к пересмотру экономических договоренностей со стороны США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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США очень беспокоят планы Китая построить новое представительство в Лондоне

Речь идет о строительстве так называемого "суперпосольства" КНР в районе Royal Mint Court – между финансовыми центрами "Сити" и "Канери-Уорф", а также трех критически важных дата-центров и телекоммуникационной инфраструктуры. По информации из меморандума, который попал в Совет нацбезопасности США, возле этой территории проходит кабельная сеть, обеспечивающая связь финансовой системы Великобритании.

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к чувствительной коммуникации одной из наших ближайших союзниц,

– отметил американский высокопоставленный чиновник.

Председатель Комитета Палаты представителей США по вопросам Китая, республиканец Джон Муленаар, предостерег, что размещение этого здания "беспрецедентного размера" над чувствительными коммуникационными линиями, которые поддерживают финансовые системы США и Великобритании, "будет представлять недопустимый риск для наших институтов".

Коммунистическая партия Китая уже продемонстрировала четкую заинтересованность в подрыве критической инфраструктуры. Это развитие событий вызовет серьезное беспокойство в Соединенных Штатах и может быть расценено как стратегическая ошибка со стороны Лондона и проявление чрезмерных амбиций Пекина,

– сказал он.

В The Time отметили, что вопрос рассматривается в контексте переговоров между США и Великобританией по реализации недавно подписанного торгового соглашения. Страны имеют время до 9 июля, чтобы избежать введения 50% пошлин на импорт британской стали в США.

Президент Дональд Трамп ранее лично призвал лидера лейбористов Кира Стармера не позволять реализацию этого проекта во время торговых переговоров. Дипломаты отмечают, что в случае открытия посольства, администрация Трампа может пересмотреть формат обмена разведданными с Лондоном.

Исполнительный директор Межпарламентского альянса по Китаю Люк де Пулфорд подчеркнул, что "китайское мегапосольство превратилось в точку напряжения в торговых переговорах между Великобританией и США".

"Пришло время отправить Си Цзиньпину четкий сигнал: несмотря на давление и шантаж, Великобритания и США не будут торговать национальной безопасностью. Этого посольства не будет", – сказал он.

Борьба за китайское "мегапосольство"

Проект продвигается при поддержке лично председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее же разведка уже вмешивалась и проект отменяли.

Китай пытается реализовать проект перестройки комплекса Королевского монетного двора (Royal Mint), что расположен неподалеку Тауэра, еще с 2018 года. Во время нынешнего визита в Лондон, министр иностранных дел КНР Ван И поднял этот вопрос, когда вел переговоры с британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми. Си Цзиньпин также поднимал эту тему в телефонном разговоре со Стармером.

План строительства крупнейшего посольства Китая в Европе в 2022 году был отклонен советом района Тауэр Гамлетс.

Впрочем, прошлом году план был передан на рассмотрение профильного министерства. Уже меньше чем через 2 недели после визита министра финансов Рэйчел Ривз в Китай, позиция по зданию изменилась, и совет Тауэр Гамлетс отозвал свои возражения.

По мнению оппозиционных британских политиков, таких как Прити Пател, намерения возвести посольство в самом сердце британской столицы являются опасными для национальной безопасности. Она резко раскритиковала Лейбористскую партию, которая, по ее словам, "идет на это ради пиар-кампании и китайских денег".

Китайское посольство отвергает обвинения в шпионаже, дело сейчас находится на рассмотрении в правительстве Великобритании. Окончательное решение о разрешении на строительство будет принято в ближайшее время.