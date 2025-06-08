Це також може призвести до перегляду економічних домовленостей з боку США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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США дуже непокоять плани Китаю збудувати нове представництво у Лондоні

Йдеться про будівництво так званого "суперпосольства" КНР у районі Royal Mint Court – між фінансовими центрами "Сіті" та "Канері-Ворф", а також трьох критично важливих дата-центрів і телекомунікаційної інфраструктури. За інформацією з меморандуму, який потрапив до Ради нацбезпеки США, біля цієї території проходить кабельна мережа, що забезпечує зв’язок фінансової системи Великої Британії.

Сполучені Штати глибоко занепокоєні наданням Китаю потенційного доступу до чутливої комунікації однієї з наших найближчих союзниць,

– зазначив американський високопосадовець.

Голова Комітету Палати представників США з питань Китаю, республіканець Джон Муленаар, застеріг, що розміщення цієї будівлі "безпрецедентного розміру" над чутливими комунікаційними лініями, які підтримують фінансові системи США та Великої Британії, "буде становити неприпустимий ризик для наших інституцій".

Комуністична партія Китаю вже продемонструвала чітку зацікавленість у підриві критичної інфраструктури. Цей розвиток подій викличе серйозне занепокоєння у Сполучених Штатах і може бути розцінений як стратегічна помилка з боку Лондона і прояв надмірних амбіцій Пекіна,

– сказав він.

В The Time зазначили, що питання розглядається в контексті переговорів між США та Великою Британією щодо реалізації нещодавно підписаної торговельної угоди. Країни мають час до 9 липня, щоб уникнути запровадження 50% мит на імпорт британської сталі до США.

Президент Дональд Трамп раніше особисто закликав лідера лейбористів Кіра Стармера не дозволяти реалізацію цього проєкту під час торгівельних переговорів. Дипломати зазначають, що у разі відкриття посольства, адміністрація Трампа може переглянути формат обміну розвідданими з Лондоном.

Виконавчий директор Міжпарламентського альянсу щодо Китаю Люк де Пулфорд підкреслив, що "китайське мегапосольство перетворилося на точку напруги у торговельних переговорах між Великою Британією та США".

"Настав час надіслати Сі Цзіньпіну чіткий сигнал: попри тиск і шантаж, Велика Британія і США не торгуватимуть національною безпекою. Цього посольства не буде", – сказав він.

Боротьба за китайське "мегапосольство"

Проєкт просувається за підтримки особисто голови КНР Сі Цзіньпіна. Раніше ж розвідка вже втручалася і проєкт скасовували.

Китай намагається реалізувати проект перебудови комплексу Королівського монетного двору (Royal Mint), що розташований неподалік Тауера, ще з 2018 року. Під час цьогорічного візиту до Лондона, міністр закордонних справ КНР Ван І порушив це питання, коли вів переговори з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі. Сі Цзіньпін також підіймав цю тему в телефонній розмові зі Стармером.

План будівництва найбільшого посольства Китаю в Європі у 2022 році був відхилений радою району Тауер Гамлетс.

Втім, минулого року план було передано на розгляд профільного міністерства. Вже менше ніж за 2 тижні після візиту міністра фінансів Рейчел Рівз до Китаю, позиція щодо будівлі змінилася, і рада Тауер Гамлетс відкликала свої заперечення.

На думку опозиційних британських політиків, таких як Пріті Пател, наміри звести посольство в самому серці британської столиці є небезпечними для національної безпеки. Вона різко розкритикувала Лейбористську партію, яка, за її словами, "йде на це задля піар-кампанії і китайських грошей".

Китайське посольство відкидає звинувачення у шпигунстві, справа наразі перебуває на розгляді в уряді Великої Британії. Остаточне рішення щодо дозволу на будівництво буде ухвалене найближчим часом.