Китай оказался в сложной ситуации: политолог предположил действия Пекина после Саммита мира

В Саммите мира, который прошел с 15 по 16 июня в Швейцарии по инициативе Украины, Китай отказался участвовать. Теперь КНР планирует провести подобный на территории своей республики. Пекин вполне возможно будет пытаться реализовать альтернативную повестку дня мирного плана на фоне российско-украинской войны.

Китай не захотел участвовать в Саммите мира и даже не прислал делегацию своих представителей со статусом наблюдателя. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко озвучил 24 Каналу, что КНР может начать реализовывать со странами Глобального юга, БРИКС и теми, которые ориентированы на Москву или Пекин, собственный мирный план.

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Это максимально обострит ситуацию и противостояние США и в целом коллективного Запада с Китаем.

"Все это происходит на фоне того, что сейчас Соединенные Штаты будут заходить в самую горячую фазу своей предвыборной кампании. А Столтенберг уже озвучивает, что нужно проверить состояние ядерного оружия на складах стран НАТО и прозападного блока. Секретарь СНБО Украины также заявил, что не исключается применение Россией "ядерки", если она проиграет на поле боя", – рассказал Буряченко.

Геополитические интересы сторон "обнажены"

По мнению политолога, Китай оказался в очень сложной ситуации. Об этом много пишут сейчас в иностранной прессе. Буряченко прогнозирует, что "геополитические ставки" будут зашкаливать. С этим связаны многовекторные позиции Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии. Эти страны с одной стороны понимают, что нужно было поехать на Саммит мира и они это сделали, но с другой стороны – в рамках регионального лидерства и поиска компромиссных решений в своих интересах считают нужным пока что ни к одной из сторон этой войны не примыкать.

Они абсолютно понимают, кто прав, кто агрессор, кто жертва, просто у каждого из этих международных акторов есть свои интересы,

– считает политолог.

"Некоторые делают ставку на Россию и Китай, здесь упоминается Вьетнам, который попытается сделать такую ставку, а кто-то будет занимать выжидательную позицию и повышать свой ценник в переговорном процессе, это делают в Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Турции", – озвучил Буряченко.

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