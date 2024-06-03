Китай пытался купить для России оборудование, которое глушит дроны, – FT

Китайская торговая организация пыталась купить для оккупантов оборудование, способное заглушить дроны. Соответствующее объявление обнародовала "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун".

Сообщение появилось в китайской соцсети WeChat 22 мая. Интересно, что впоследствии оно исчезло, а в организации заявили, что якобы покупатели искали "детские игрушки".

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Китай искал для России оборудование, чтобы заглушить дроны

Организация уточнила, что покупателям нужны "генераторы помех, детекторы дронов (торговые названия BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другие подобные технологические решения, устройства подавления БПЛА, глушители диапазона частот связи".

Покупатели хотели получить локальный эквивалент детекторов БПЛА "Булат", которые были разработаны Петербургской компанией 3mx. Кстати, прошлом месяце в 3mx заявили, что эти детекторы использовались "на передовой" во время вторжения России в Украину.

Интересно, что объявление о закупке разместили 22 мая, впрочем, позже оно исчезло. Представитель ассоциации сказал изданию, что объявление якобы было "какой-то ошибкой, поэтому его удалили".

Человек утверждал, что российские покупатели на самом деле искали "детские игрушки" – несмотря на подробные описания оборудования для обнаружения дронов в сообщении – прежде чем положить трубку,

– отметило издание.

Журналисты отметили, что Китай играет доминирующую роль в глобальной цепочке поставок беспилотников, а компания DJI, базирующаяся в Шэньчжэне в провинции Гуандун, является крупнейшим в мире производителем коммерческих беспилотников по количеству поставок.

Согласно описанию учетной записи WeChat, "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" была создана под руководством Департамента торговли провинции Гуандун. Эта провинция является центром технологического производства в Китае.

Обязанности ассоциации включают координацию с провинцией для поощрения мировой торговли, помощь в налаживании контактов с российскими покупателями, толкование экономической и торговой политики и предоставление юридических консультаций, связанных с Россией.

Пекин заявлял, что якобы не поставляет России летальное оружие. Китай установил контроль над экспортом широкого спектра дронов и их компонентов.

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