Китай помогает России затягивать войну против Украины, –Зеленский

Россия получает военную поддержку со стороны Ирана и Северной Кореи. Кроме того, источники указывают на то, что Китай играет определенную роль в оказании помощи России в продолжении ведения войны против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимира Зеленского во время выступления в Евросовете 17 октября, информирует 24 Канал.

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По словам президента, это свидетельствует о том, что России нужно больше сил, а диктатор Владимир Путин готовит подкрепление для продолжения войны, а не для ее прекращения.

Россия хочет увеличить производство боеприпасов

Более того, как считает Зеленский, Путин хочет до следующего года сравняться с производством боеприпасов в странах ЕС.

Путин получает помощь от Северной Кореи снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, мы также данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну,

– сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что план победы Украины рассчитан на усиление и, если его придерживаться, войну можно закончить не позднее следующего года.

Глава государства подчеркнул, что России нужно больше сил, а диктатор Владимир Путин готовит подкрепление для продолжения войны, а не для ее прекращения.

Роль Китая

По словам Зеленского, Путин хочет до следующего года сравняться с производством боеприпасов в странах ЕС.

"Он получает помощь от Северной Кореи снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, мы также имеем четкие данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну", - сказал президент.

Он отметил, что план победы Украины рассчитан на усиление и, если его придерживаться, войну можно закончить не позднее следующего года.

Справочно. Официально Пекин настаивает на нейтральной позиции относительно войны России против Украины. Впрочем, китайские компании продолжают поставлять России товары двойного значения.