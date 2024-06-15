Китай поставляет компоненты для производства российских БпЛА и ракет, – США в ООН

Китай продолжает поддерживать Кремль в его войне против Украины. В частности, Пекин способствует военному производству России и поставляет ей компоненты для нового оружия.

Также Россия пытается отвлечь внимание других государств от Глобального саммита мира. Для этого она созвала заседание Совета Безопасности ООН.

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Как Китай продолжает помогать России

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Китай поставляет России компоненты, необходимые для производства БпЛА и ракет.

КНР поставляет России значительные объемы станков, микроэлектроники, оптики, технологий для БпЛА и крылатых ракет, а также двигателей для БпЛА и турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Китайские и российские структуры работают над совместным производством БпЛА на территории России,

– сообщил Вуд.

Стоит отмечать, что Россия продолжает пытаться отвлечь внимание других государств от Глобального саммита мира, который начнется уже сегодня, 15 июня, в Швейцарии, путем созыва заседания Совбеза ООН.

Вуд заявил, что созыв Совбеза ООН на 14 июня – это "прозрачная попытка" Кремля отвлечь мировое внимание от мирного саммита по Украине.

Американский дипломат отметил, что Россия пытается переложить вину за войну в Украине на других, в частности, утверждая, что именно защита Украины собственного суверенитета и территориальной целостности является препятствием для достижения мира.

По словам Вуда, Москва стремится убедить мировое сообщество, что мир невозможен из-за действий Украины, которая защищается от российской военной агрессии.

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