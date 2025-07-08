"Нет веры, что это придумали русские": как Китай помог России модернизировать армию

Китай пока не является официальной стороной войны против Украины, но всевозможными методами способствует модернизации российской армии. Большинство передовых технологий на войне точно дело рук Пекина.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Си Цзиньпин фактически превращает Россию в свою провинцию. Между тем для США это очень невыгодный сценарий.

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Как Пекин помог России модернизировать армию

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, 9 мая в России официально закрепило, что российско-украинская война не является войной общеевропейского уровня, это война мирового уровня. Так, восточные автократы воюют против западной демократии.

Когда Си Цзиньпин прибыл в этот день в Москву, это выглядело так, как будто именно лидер Китая прибыл в свою "северную провинцию". Именно это не нравится Дональду Трампу, ведь его идея заключается в том, что Китай – это основной соперник, от которого можно оторвать Россию и в перспективе сделать союзницей США.

Китай же для России не передает оружие, но передает станки для его производства. Так, впервые за время полномасштабного вторжения Россия начинает производить и наращивать свои запасы ракетного вооружения. Еще есть тестирование передовых технологий – у российских военных появляется такая прорывная вещь как дроны на оптоволокне, устойчивые к средствам РЭБ. Никогда не поверю, что это придумали россияне,

– подчеркнул он.

В то же время граждан Китая, которые воюют на стороне российской армии, по мнению Жмайло, можно назвать диверсионно-разведывательными группами. Они приобретают неоценимый боевой опыт современной войны, что важно Пекину.

Важным также является заявление министра иностранных дел Китая Ван И, который сказал, что Пекин не может позволить России проиграть в войне в Украине. Это свидетельствует о том, что у страны-агрессора не все в порядке и есть опасения.