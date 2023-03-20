Китай уже поставлял оружие России, однако это были единичные случаи, – Грозев

Вероятные поставки оружия в Россию из Китая – опаснее, чем из Ирана. Расследователи заявили, что единичные случаи поставок уже были.

Сейчас расследование сосредотачивается именно на поставках оружия России из Китая. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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По его словам, Иран пытается договориться с Россией о военной помощи в обмен на российские военные технологии. Однако Запад имеет рычаги влияния на Иран.

Китай уже мог поставлять России оружие

Зато с Китаем более сложная ситуация. Грозев отметил, что Китай поставлял оружие в Россию, но это были единичные случаи.

Помимо товаров двойного назначения Китай поставляет пробные экземпляры дронов и даже ракет.

– рассказал расследователь.

Он добавил, что Пекин делает это непублично. Однако, если этот процесс не прекратят сейчас, он может перейти на индустриальный уровень. Тогда, по словам расследователя, будет большая проблема.

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