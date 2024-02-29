Китай предлагает ядерным государствам заключить соглашение

Китай предложил крупнейшим ядерным державам создать механизм, который поможет защитить неядерные государства от потенциального применения ядерного оружия.

Генеральный директор департамента контроля над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо на Конференции по разоружению в Женеве отметил, что ядерные страны должны выполнить свои "особые обязанности" по ядерному разоружению в соответствии с Конвенцией ООН.

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Новое соглашение обяжет стран-участниц к неприменению ядерного оружия первыми.

По его словам, нужно определить дорожную карту или график для международного правового инструмента, который станет защитой для неядерных государств от потенциального применения ядерного вооружения.

"Государства, которые обладают ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу", – сказал Сунь.

. США и Россия имеют крупнейшие ядерные арсеналы в мире, тогда как Китай и Индия единственные, кто придерживается принципа "неприменение ядерного оружия первыми".

Сунь также призвал к универсальному, недискриминационному порядку экспортного контроля для решения проблем глобальной безопасности, чтобы способствовать соответствию в области биохимии для поддержания авторитета системы договоров о контроле над вооружениями.

Китайский дипломат считает, что сейчас важно и актуально уделить внимание разработке международных норм в таких областях, как искусственный интеллект, космическое пространство и киберпространство.

Сунь описал международную ситуацию с безопасностью как такую, что стоит перед новыми вызовами. И отметил, что страны с самым сильным военным потенциалом неоднократно "нарушали договоры", чтобы "добиться абсолютного преимущества".

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Что этому предшествовало