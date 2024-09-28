Аналитики ISW объяснили, что стоит за инициативой Китая "Друзья мира"

На днях в Китае объявили о своей новой инициативе "Друзья мира". Аналитики считают, что ее Россия может использовать в свою пользу.

Об инициативе "Друзья мира" Китай объявил на фоне расширения своего сотрудничества с Россией. Об этом пишет Институт изучения войны.

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Россия попытается показать, что Украина якобы против переговоров

О китайской платформе "Друзья мира" стало известно 26 сентября. К ней готовы присоединиться страны Глобального Юга.

"Китай объявил о новой инициативе по привлечению международной поддержки своего альтернативного мирного плана для Украины на фоне расширения сотрудничества с Россией. 26 сентября министр иностранных дел КНР Ван И объявил, что КНР, Бразилия, Пакистан и "другие единомышленники на Глобальном Юге" вскоре создадут платформу "Друзья мира"", – пишет ISW.

Эта инициатива якобы будет направлена на содействие "инклюзивного диалога" для поиска путей прекращения войны в Украине.

В ISW отметили, что Китай регулярно пропагандировал свой альтернативный мирный план. Этим он позволял России "проявлять" готовность добросовестно вести переговоры с Украиной.

Но на самом деле Кремль делал только постоянные призывы к полной капитуляции Украины и категорические отказы от переговоров.

Кремль, вероятно, будет продвигать эту новую платформу "Друзья мира" и использовать свою поддержку многочисленных альтернативных мирных усилий, чтобы ложно изобразить Украину как такую, не желающую проводить переговоры,

– считают в Институте изучения войны.