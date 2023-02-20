"Мирный план" от Китая: как эту идею воспримут на Западе

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину лидер Китая Си Цзиньпинь выступит с предложением "мирного плана". Это предложение, по всей вероятности, не будет отвечать национальным интересам Украины, но Китай может поддержать большинство населения мира.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, после Мюнхенской конференции безопасности даже самые крупные украиноскептики начали менять свои позиции.

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В чем будет состоять идея Китая

Пока неизвестны точные предложения Китая, но существуют предположения, что Китай будет предлагать завершение боевых действий при прекращении поставок вооружения для Украины.

Александр Краев считает, что в таком случае Китай сделает все, чтобы Россия выполняла эти договоренности, потому что для него это будет самой большой дипломатической и политической победой.

При этом эксперт совета внешней политики "Украинская призма" сомневается, что Запад согласится на подобные предложения, поскольку не может позволить себе уступить Китаю в вопросах идеологического первенства.

"Я сомневаюсь, что Запад вообще будет рассматривать сценарий того, чтобы полностью поддержать китайский проект. Сказать, что там есть здоровые идеи, сказать, что Китай нормально анализирует ситуацию – возможно, но поддержать такую позицию – сомневаюсь", – сказал Краев.

Будет ли Китай занимать крайне противоположную от Запада позицию

Александр Краев считает маловероятной такую ситуацию, а также отметил, что ситуации, в которой предложения Китая никто не поддержит – не будет.

"Ее вполне спокойно поддержат страны Африки, которые говорили, что этот конфликт просто нужно прекратить, потому что будет голод, и там уже не важно, кто занимается своими посторонними вопросами", – сказал Краев.

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Он также добавил, что такое предложение поддержат в Азии, потому что они считают российский нарратив об "одном народе" вполне реалистичным. Также идею могут поддержать и в Латинской Америке, потому что скажут, что нельзя вечно воевать.

Китай точно не останется один и для него это будет очередным подтверждением его старого нарратива, что большинство населения Земли не поддерживает антироссийские санкции, а поддерживает переговоры.

– сказал Краев.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" рассказал, что действительно если взять население Китая, Индии и еще нескольких стран Азии, Африки и Америки, то будет большинство. И, к сожалению, Китай будет и дальше продвигать этот тезис.

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