Китай продавал России дроны на миллионы долларов, – NYT

Китай от начала полномасштабного вторжения России продавал государству-агрессору беспилотники и запчасти к ним. Общая сумма составила 12 миллионов долларов.

Журналисты обнародовали такие данные, ссылаясь на собеседников в двух китайских компаниях-производителях дронов и чиновников США.

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Десятки китайских экспортеров

По информации СМИ, говорится о более чем 70 китайских экспортерах. С 24 февраля 2022 года они продали России 26 различных марок дронов.

Белый дом пришел к выводу, что это свидетельствует о "тихом сотрудничестве" между Москвой и Пекином. В частности, продавали продукцию от известнейшего производителя дронов DJI, а также ряда меньших компаний. Однако беспилотники поступали через мелких посредников и экспортеров.

В Китае открещиваются

В компании DJI отвергают обвинения. Говорят, что "не могут найти никаких записей" о прямых продажах в Россию с 16 апреля 2022 года. Однако должны расследовать участие других фирм, которые могли продавать россиянам дроны и запчасти.

Другая компания Aute также заявляет, что не знает о каких-либо продажах в Россию. Обещают провести внутреннее расследование по этому поводу. Кстати, у Aute есть дочерние компании в США, Германии и Италии.

Журналисты утверждают, что экспортеры продали БПЛА от Autel почти на 2 миллиона долларов. При этом последняя партия была отгружена в феврале 2023 года.