Ранее оккупанты "вопили", что им не хватает: какое оружие на территории России может производить Китай

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Китай не только поставляет России оружие, в частности порох и артиллерию, а производит его на территории страны-агрессора. Говорится об оружии, которое недавно россияне начали применять очень активно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что Россия очень стремительно начала догонять украинских военных в количестве беспилотников. Украина должна освещать такое сотрудничество для помощи от партнеров.

Смотрите также Идет большое накопление войск, – Зеленский рассказал о ситуации на Сумском направлении

Без помощи Китая этого бы не произошло

По словам военного эксперта, еще до недавнего времени Украина была одной из лидеров среди использования дронов на линии фронта и опережала в этой сфере российских оккупантов. Украинские беспилотники были более эффективными и наносили максимальный ущерб врагу.

Однако сейчас ситуация изменилась – российские военные начали активно использовать дроны на оптоволокне и получают преимущество в этой компоненте.

Откуда взялось большое количество современных технологий и изготовленных изделий? Ответ очевиден – без помощи третьей страны точно не обошлось,

– подчеркнул он.

Селезнев отметил, что выводы должны делать украинские спецслужбы и разведка. Однако Россия очень легко выдает себя – еще "вчера" сетовала и "вопила", что не может выйти хотя бы на паритет по беспилотникам, а теперь имеет достаточно серьезные наработки.

Интересно! Зеленский также отметил, что после начала полномасштабного вторжения России имел разговор с лидером Китая Си Цзиньпином и прямо спрашивал его о поставках оружия в Россию. Тогда китайская сторона пообещала Украине, что не будет отправлять и продавать его россиянам.

Более того, сейчас оккупанты начинают испытывать дроны морского базирования. Они являются аналогами украинских Magura V5 xb Sea Baby.

Военный эксперт добавил, что Украина должна разглашать о сотрудничестве Китая и России, особенно сообщать об этом европейским странам-партнерам. Враг должен почувствовать, что война пришла и к нему на территорию благодаря "добрым дронам" и "хлопкам".

Напомним, что отношения Москвы и Пекина не заканчиваются на оружии. Так, в рядах российской армии воюют несколько сотен граждан Китая, о чем сообщил президент Украины. Кремлю было недостаточно солдат из КНДР и теперь он пытается компенсировать свои потери, привлекая еще одну нацию.