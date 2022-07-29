Похоже на подготовку к десантной операции: Китай проводит масштабные морские учения

Китай начал проводить масштабные морские учения. Власти страны не указали официальную причину начала учений.

Следует заметить, что они начались на фоне подготовки вероятной поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ранее на заявление о возможной поездке Пелоси Китай жестко предостерег и намекнул на военную угрозу.

Заметьте Байден более 2 часов говорил с Си Цзиньпинем: вспомнили и об Украине

Китай начал морские учения

Учения продлятся два дня – с 29 по 30 июля в четырех районах Южно-Китайского моря. В частности, в акваториях провинций Гуандун и Хайнань.

Цели и количество задействованных сил – не уточняется.

Однако в этот же день, 29 июля, издание NBC со ссылкой на собственные источники сообщило о начале турне официальной делегации Конгресса США во главе с Пелоси странами Азии.

Такую информацию подтвердили источники, однако не точно, поедет ли Нэнси Пелоси на Тайвань. Издание написало, что в маршруте 29 июля визит в Тайвань указан как "предварительный".

Дипломатические источники сообщают мне, что визит спикера Пелоси в Тайвань должен состояться на следующей неделе, в начале ее тура по Азии. Офис Пелоси говорит, что поездка возможна, но не подтверждена,

– написал журналист Джош Рогин.

Однако точно известно, что Пелоси посетит азиатских союзников США: Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.

Что этому предшествовало

28 июля Джо Байден более 2 часов говорил с лидером Китая Си Цзиньпином. Главной темой были американо-китайские отношения и мировой мир.

Что касается Тайваня, то президент Китая отметил принципиальность своей позиции. Он подчеркнул, что Китай решительно выступает против "сепаратизма независимости Тайваня", а также против вмешательства в этот вопрос внешних сил.

22 июля в минобороны Японии и ЦРУ заявили, что угроза нападения Китая на Тайвань чрезвычайно высокая.

В Китае начали угрожать из-за предполагаемого визита Пелоси на Тайвань. Тогда страна намекала на военную угрозу.

29 июля армия Китая в соцсетях направила неоднозначный сигнал США и Тайваню. В частности, китайская армия опубликовала в сети короткое сообщение "готовимся к войне".

Смотрите также – угроза нападения Китая на Тайвань чрезвычайно высокая: видео