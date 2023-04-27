Об этом 24 Каналу заявил кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. Он отметил, что максимальное ослабление России может быть достигнуто благодаря совершенно разным факторам.

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"На самом деле уже при позднем Борисе Ельцине, чего уж там того Владимира Путина, это все случилось еще более 20 лет назад, все эти трансформации в реальности", – отметил он.

Речь идет о том, что Россия экономически ничего не может дать КНР, кроме сырья. А технологии, которые китайцы хотели взять от нее, Китай получил еще в 90-е годы.

Россия – ноль

"На технологическом мировом рынке Россия – ноль. На рынке товарооборота Россия – действительно ноль. И даже насыщать ее рынок своими товарами, – для Китая не так велика и важна история", – рассказал эксперт по Центральной и Восточной Европе.

По его словам, потребление в России не столь велико, как многим хотелось бы. Соответственно, Китай заинтересован в экономическом ослаблении страны-агрессора, которое происходит из-за санкций. И что будет продолжаться, если она удержит за собой хотя бы временно оккупированные с 2014 года территории.

Чем больше санкций будут вводить дополнительно, новые желательно, против России – тем лучше. Тем больше она будет зависеть от жалкой, по сути, очень незначительной китайской помощи. Китай, вероятнее всего, закрывает глаза на контрабанду, чем помогает,

– заметил Иван Преображенский.

При этом единственная ценность России с конца 90-х годов для Китая – это военный союз. Понятно, что главная ее ценность – это ядерный потенциал. И тут КНР уверена, что с ним в ближайшие 1 – 3 года, вероятнее всего, ничего не произойдет. При этом никто не знает, насколько он может работать, но проверять это, наверное, никто не решится.

"Если только Путин окончательно не сойдет с ума и не применит ядерное оружие. Вообще-то, Китаю потребовалась бы и российская армия", – подчеркнул он.

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Показательны неудачные учения

Сразу после приезда китайского лидера Си Цзиньпина в Москву приехал министр обороны КНР. И за день до этого Кремль пытался продемонстрировать, что российская оккупационная армия по-прежнему "вторая армия мира". Так что российский Тихоокеанский флот вывели на обучение.

"Обучение, судя по всему, с позором провалили. То, о чем китайский министр не забыл сообщить российским коллегам, находясь еще в Москве. В отставку был отправлен глава Тихоокеанского флота, немедленно", – рассказал кандидат политических наук.

Он ушел на пенсию "по выслуге лет по достижению определенного возраста". По словам Преображенского, его отправили создавать определенные "полувоенные кружки".

Ну, конечно, не расстреляли, не посадили. Но, говоря, ясно, что провалил все, что можно. Соответственно, Китаю хотелось бы, чтобы не провалил все, что можно,

– заметил он.

Интересы КНР

Все потому, что в случае военного конфликта, ему нужно, чтобы российская армия, даже если не сможет полноценно воевать, но смогла бы хотя бы сковывать силы союзников США. Речь, в частности, о Японии и Южной Корее.

"Чтобы российский флот вышел и стоял где-то в акватории тех территорий, на которые Китай претендует в Южнокитайском море или других соседних морях. Ему нужно, чтобы на территории России вернулась российская армия", – подчеркнул эксперт по Центральной и Восточной Европе.

Тогда, убежден кандидат политических наук, на Дальний Восток можно будет снова вернуть полноценные боевые подразделения, а не полки, которые записаны только в реестре.

"И сколько там реально живых людей с автоматами или с танками – в реальности никому неизвестно. И эта сила сковывала бы противника в Китае", – добавил он.

Российские ракеты в другую сторону

По мнению эксперта по Центральной и Восточной Европе, поэтому вся история заключается в том, что Китай хотел бы прекращения интенсивного военного конфликта, который называется "нормализацией войны" и резкого понижения интенсивности боевых действий.

"И перехода всего этого в действительно историю, похожую на ту, которая продолжалась как минимум последние 6 лет перед новой российской полномасштабной агрессией против Украины. Когда вроде и война есть, и конфликт продолжается, и люди гибнут", – сказал он.

Однако при этом нет интенсивных боевых действий с быстрыми перемещениями фронта, бомбардировками и ракетными обстрелами.

"Что называется попросту говоря – Китаю нужны российские ракеты совсем для другого, в другую сторону", – подытожил Иван Преображенский.

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