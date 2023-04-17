Китай нервничает, – экс-сотрудник КГБ о визите министра обороны в Москву

Накануне с визитом в Москву приехал министр обороны КНР. Скорее всего, Китай все-таки "делится" с Россией, в том числе – разведывательной информацией.

Технологически США, безусловно, опережают Китай. Американские и европейские системы разведки на ступень выше, чем китайские. Но китайцы тоже догоняют. Об этом 24 Канала сказал экс-сотрудник КГБ Александр Зеленько.

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Мораль и технологии против рабов империй

К сожалению, президент Франции Эммануэль Макрон привез более 50 ведущих бизнесменов страны в Китай, чтобы расширить технологическое сотрудничество. Перед его визитом также приехало руководство ведущих авиационных предприятий Франции и были подписаны документы о передаче новейших аэрокосмических технологий Европы.

"А то, что будет передано Китаю, будет немедленно передано России. Видим, что внутри Европы не все так благополучно", – подчеркнул бывший сотрудник КГБ.

Как акцентировал Зеленько, страна будет не просто помогать. Дело в том, что Китай координирует работу России. "Министр приехал инспектировать, координировать и стратегически руководить деятельностью российской армии. Они этого уже не скрывают – это их младший партнер, это их инструмент, которым они будут избивать по Европе", – отметил экс-агент КГБ.

Этот инструмент затормозил. Никто не ожидал, что Украина будет сопротивляться и сорвет все российско-китайские планы. Год назад Китай ожидал, что Россия прорвется к границам "советской империи", и тогда уже китайская армия совсем с других позиций будет говорить с миром.

К счастью, Россия потерпела поражение, и Китай нервничает. Инструмент не сработал. Теперь по принципу "хочешь сделать что-то хорошее – должен делать это сам" китайский министр обороны приезжает и руководит войной России против Украины и Европы,

– утверждает Александр Зеленько.

Мы должны понять, что помощь будет очень велика. Китайская техника, китайские инструкторы, китайские офицеры, китайские так называемые добровольцы – все это, вероятнее всего, будет на поле боя на стороне россии.

"Китай так просто поражение России не выдержит – это его стратегическое поражение", – акцентирует Зеленько. В то же время, США имеют технологии значительно более высокого уровня, а Украина – гораздо большую мотивацию.

"У нас сейчас столкновение самых высоких в мире технологий, плюс, как оказалось, самой высокой в мире мотивации против рабов двух великих империй. Что победит? Будем верить, что мораль и технологии человечества победят орды рабов коммунистических империй", – подытожил бывший сотрудник КГБ Александр Зеленько.

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