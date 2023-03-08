Китай внимательно изучает, что у России пошло "не так" с войной в Украине: в Reuters сказали зачем

Западные аналитики считают, что в Пекине тщательно следят за ходом боевых действий российско-украинской войны. Собственно, вероятно Китай изучает ситуацию для того, чтобы потом использовать это в конфликте с Тайванем, который поддерживают США.

Журналисты проанализировали около 100 статей в более чем 20 китайских журналах на военную тематику и пришли к выводу, что Пекин очень настораживают американские технологии. Очевидно, наибольшее беспокойство у китайских "умов" вызывают Starlink Илона Маска и противотанковые ракетные комплекты "Джавелины", которые используют наши защитники, чтобы уничтожать российских оккупантов.

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Javelin и Starlink против Китая

Бессмысленно отрицать, что Китай стремится к скорейшему решению "тайваньского вопроса" – не исключено, что военным путем. Вместе с тем очевидно, что на пути к покорению Пекином Тайваня будет стоять Вашингтон. Потому и, собственно, китайские чиновники пытаются изучить американские технологии, которые ВСУ используют в войне с Россией.

Китай стремится обладать способностью сбивать низкоорбитальные спутники Starlink и защищать танки и вертолеты от запускаемых с плеча ракет Javelin. По крайней мере, так считают китайские военные исследователи, которые изучают борьбу России в Украине для планирования возможного конфликта с возглавляемыми США силами в Азии,

– говорится в материале Reuters.

Вместе с тем в СМИ сослались на анонимного чиновника, который отметил, что главным уроком для Китая с российско-украинской войны является то, что мировое сообщество мгновенно сплотилось, чтобы ответить на кремлевскую агрессию.

Мирный план от Китая, но агрессивная позиция по Тайваню

К этой теме вспомним, что не так давно в Пекине презентовали так называемый "мирный план", который якобы должен способствовать окончанию войны в Украине. Народный депутат Евгения Кравчук, комментируя положения из этого документа, констатировала, что Украина будет поддерживать формулу мира, которую предложил Владимир Зеленский.

В то же время с ее слов понятно, что позиция Пекина крайне цинична, ведь с одной стороны Китай заявляет о "мире в Украине", а с другой – создает угрозы безопасности в Азии. В частности, не стоит отрицать возможность нападения Китая на Тайвань.

Эксперт-международник и профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли со ссылкой на западные СМИ предположил, что война между Китаем и Тайванем может начаться уже к 2027 году.