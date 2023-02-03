Летает уже несколько дней: Пентагон обнаружил, вероятно, китайский шпионский шар над территорией США

США отслеживают, вероятно, шпионский высотный аэростат наблюдения Китая. Воздушный шар был замечен еще несколько дней назад, когда он пролетал на севере Соединенных Штатов.

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. Также он добавил, что шар "путешествовал на высоте, значительно выше коммерческого воздушного движения, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле".

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Что известно о китайском шаре в США

Высокопоставленные военные чиновники посоветовали Джо Байдену не сбивать аэростат. Они опасаются, что обломки могут представлять угрозу безопасности людей на земле.

Мы уверены, что этот высотный аэростат наблюдения принадлежит Китайской Народной Республике. Случаи такой деятельности наблюдались за последние несколько лет, в том числе к этой администрации,

– отметил чиновник.

Кстати, хотя текущая траектория полета воздушного шара проходит над "несколькими конфиденциальными местами", Райдер заверил, что это не представляет значительного риска для сбора разведывательной информации.

Также он отметил, что правительство США сотрудничает с правительством Китая как через китайское посольство в Вашингтоне, так и через дипломатическую миссию США в Китае. Впрочем, в Соединенных Штатах считают, что воздушный шар имеет "ограниченную дополнительную ценность" с точки зрения сбора разведданных.

Присутствие воздушного шара было зафиксировано в очень чувствительный момент. Ведь, по данным СМИ, уже в ближайшее время, 5 – 6 января, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином.