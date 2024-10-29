Китай уже второй раз сбрасывает спасательный жилет Беларуси

Китайская статистика дает цифру 671 миллион долларов, которые заплатили за поставки калийных удобрений из Беларуси за 9 месяцев 2024 года. При этом, средняя цена, по которой Китай покупал удобрения, составляет 258 долларов за тонну.

То есть можно говорить о 2,6 миллиона тонн? Не совсем. Здесь, скорее, есть дельта "от и до". А также интересный фактор России, интеграционных идей об объединении калийных активов и арестов партнеров Дмитрия Мазепина в Беларуси.

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Россия имела дополнительный рычаг давления на Беларусь

Для начала о ценах. В 2022 году цена хлористого калия на ванкуверской бирже (на условиях FOB) выросла до 1200 долларов за тонну (при том, что в 2021 колебалась от 202 до 400 в конце года, тогда экспорт из Беларуси был под вопросом). В 2023 году средневзвешенная цена за год составила примерно 450 – 470 долларов за тонну. А 2024 год начинался с цены 296 долларов с ростом до 305 долларов в марте.

В начале года Китай крайне мало покупал белорусские удобрения – это был процесс "воспитания" официального Минска. То есть белорусская сторона за январь – май потеряла значительную долю китайского рынка. А место Беларуси занял "Уралхим" Мазепина.

При этом показательна "средняя цена" по данным той же китайской таможни. В момент максимального насыщения рынка российскими удобрениями (январь – май) цена закупки составляла 235,2 доллара за тонну. Дельта с "эталонным" прайсом Ванкуверской биржи составляла 82 доллара.

То есть российский "Уралхим" не просто демпинговал, а очень сильно демпинговал для того, чтобы создать проблемы белорусским калийщикам и вернуться к разговорам об объединении активов. Ну или демпинговал не по собственной воле – Пекин прекрасно умеет выкручивать руки российским поставщикам, требуя колоссальных дисконтов.

Факт остается фактом, Китай на каждой тонне удобрений существенно экономил. Россия же получала возможность возобновить давление на Александра Лукашенко о продаже "Беларуськалия".

Помощь Китая добавила Лукашенко смелости

В конце весны на белорусско-китайском направлении "сменился ветер". В Минске "сделали домашнюю работу" и анонсировали кадровые перестановки (которые произошли в июне). С этого момента начались массовые поставки калийных солей из Беларуси. К тому же на довольно интересных условиях: мировые цены ползут вниз, а цена закупки Китаем растет. Средняя за 8 месяцев составила, как писал выше, 258 долларов за тонну (дельта с ценой ванкуверской биржи – 36 долларов).

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То есть Пекин второй раз за последние годы начинает тянуть из ямы "Беларуськалий". Этот явно не публичный факт, видимо, добавляет смелости Лукашенко в санкционировании арестов друзей Мазепина.

Но, если учесть, что цена 258 долларов – средняя за 8 месяцев, то цена закупки из Беларуси – явно выше этого показателя. Таким образом Беларусь продавала Китаю удобрения по цене от 260 до 300 долларов за тонну. Что в количественном измерении дает объем в пределах 2,2 – 2,2 5 миллиона тонн. Этого объема достаточно, чтобы "Беларуськалий" был прибыльным. А значит, идея "дожать" на объединение активов снова может не сработать.