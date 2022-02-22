Китай и США обсудили последние события относительно Украины
Источник:Интерфакс-Украина
Последние действия главы Кремля Владимира Путина и ситуация вокруг Украины беспокоят весь мир. По телефону относительно этого обменялись мнениями США и Китай.
В частности, говорили госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И. Во время беседы говорилось о КНДР и о ситуации в Украине.
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Госсекретарь отметил необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины,
– сообщает Госдепартамент.
Ранее Китай заявлял, что урегулирование на оккупированном Донбассе должно происходить путем диалога.
"Ситуация в Украине складывалась под влиянием многочисленных сложных факторов. По нашему мнению, все международные споры и разногласия должны разрешаться мирным путем", – сказал Ван И на заседании Совбеза ООН.
Как реагирует мир на действия Путина
- Партнеры и союзники единогласны в поддержке нашего государства. В администрации Джо Байдена заявили, что 22 февраля собираются объявить о новых санкциях против России.
- Свое возмущение решением Москвы уже выразили президенты Евросовета и Еврокомиссии – Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен. Они твердо назвали признание Путиным боевиков нарушением минских соглашений и территориальной целостности Украины.
- Осуждение выразили также Великобритания, Польша, Италия, Дания. Не заставило себя ждать с реакцией и НАТО. Все решительно осуждают такое решение Путина. А президент Зеленский выступил с обращением.
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