Китай и США обсудили последние события относительно Украины

Последние действия главы Кремля Владимира Путина и ситуация вокруг Украины беспокоят весь мир. По телефону относительно этого обменялись мнениями США и Китай.

В частности, говорили госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И. Во время беседы говорилось о КНДР и о ситуации в Украине.

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Госсекретарь отметил необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины,

– сообщает Госдепартамент.

Ранее Китай заявлял, что урегулирование на оккупированном Донбассе должно происходить путем диалога.

"Ситуация в Украине складывалась под влиянием многочисленных сложных факторов. По нашему мнению, все международные споры и разногласия должны разрешаться мирным путем", – сказал Ван И на заседании Совбеза ООН.

Как реагирует мир на действия Путина

Партнеры и союзники единогласны в поддержке нашего государства. В администрации Джо Байдена заявили, что 22 февраля собираются объявить о новых санкциях против России.

Свое возмущение решением Москвы уже выразили президенты Евросовета и Еврокомиссии – Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен. Они твердо назвали признание Путиным боевиков нарушением минских соглашений и территориальной целостности Украины.

Осуждение выразили также Великобритания, Польша, Италия, Дания. Не заставило себя ждать с реакцией и НАТО. Все решительно осуждают такое решение Путина. А президент Зеленский выступил с обращением.

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