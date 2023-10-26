Политический тест: что означает новое заявление Си Цзиньпина по США

Китай и США – одни из самых мощных государств мира, которые ведут ожесточенную борьбу за технологии и Тайвань, постоянно находясь в напряжении. Однако недавно риторика китайского лидера Си Цзиньпина изменилась и он заявил, что готов сотрудничать с США.

Подобные высказывания могут быть связаны с налаживанием отношений между двумя сторонами перед визитом Си в Америку. Такими мыслями с 24 Каналом поделилась глава управления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод, добавив, что поездка может состояться в середине ноября 2023 года.

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Китай хочет находиться на уровне с США

По словам Голод, на этой неделе главный дипломат Китая прибудет в Вашингтон. Поэтому ожидается определенное "потепление" в отношениях, хотя и дальше нужно наблюдать за китайско-американским противостоянием. Кроме того, в национальной стратегии США Китай не означает "угрозу", Пекин значится как "соперник".

Действительно, Китай призывает к такому мультиполярному миру. Очевидно, что он следует к двухполярному. То есть Китай всегда хотел быть равным с США на политическом и экономическом уровне,

– сказала председатель правления Украинской ассоциации китаеведов.

Заметим, когда со времен Дональда Трампа де-факто началась Холодная война, Китай возмутился и довольно резко отвечал на политическом уровне. Речь идет о визите бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и когда Америка сбила китайский аэростат.

Политический тест пройдет в ноябре

Следует упомянуть, что губернатор Калифорнии приезжал в Пекин. Очевидно, что у Китая есть стратегия построения отношений с США на субнациональном уровне. В то же время субнациональный уровень в Штатах может повлиять на федеральный.

Как отметила Голод, Китай строит свою риторику в противовес США. Об этом говорится во фразе Си Цзиньпина "Восток растет – Запад приходит в упадок". Вероятно, эта риторика будет продолжаться. Китай подчеркивает зависимость двух стран и экономик – Вашингтона и Пекина.

Как было сказано летом во время визита Энтони Блинкена в Китай об "ответственности перед миром". Это такой политический тест будет в ноябре. Мы наблюдаем насколько две супер-страны готовы будут уступить чем-либо или найти точки компромисса для ответственности перед миром,

– объяснила Вита Голод.

Вита Голод об отношениях Китай и США: смотреть видео

В чем могут найти договоренность Китай и США

По словам Голода, много красных линий как с одной, так с другой стороны. Для Китая – это прежде всего Тайвань, которому Пекин никогда не позволит стать независимым. Для Америки – это господство в водах тихоокеанского региона, поэтому США никогда не одобрят лидерство Китая в этом.

Визит Путина в Пекин на форум "Один пояс – один путь" – это демонстрация единства с северным соседом. Мы не забываем, что у них граница более 4000 тысяч километров,

– отметила председатель правления Украинской ассоциации китаеведов.

Как рассказала Голод, перед встречей американского лидера Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина состоится ряд подготовительных встреч на уровне академическом, образовательном и других.

Сейчас идет оживленное обсуждение и в Китае, и в США о том, как именно строить взаимоотношения между государствами. Однако, как отметила Голод, Китай не будет уступать свои ключевые национальные интересы.

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