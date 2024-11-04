Китай оказался в сложной ситуации из-за войск КНДР в России, –Atlantic Council

Война в Украине способствовала созданию союза четырех стран России, Китая, Ирана и Северной Кореи, которые решили противостоять США и глобальному мировому порядку.

24 Канал со ссылкой на обозревателя The Atlantic Council Майкла Шумана пишет, что позиции Китая в этом "сотрудничестве" сложнее. Тогда как КНДР и Иран мало что теряют, помогая России в ее войне, скорее наоборот – они многое получают,

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Китайская экономика, по-прежнему, слишком зависима от США и их партнеров, чтобы рисковать попасть под жесткие санкции за поставки оружия Путину,

– отмечает аналитик.

Лидер Китая Си Цзиньпин все же осторожен в своих глобальных амбициях. Он стремится сохранить определенную стабильность в мире, чтобы защитить китайскую экономику, одновременно работает над расширением мощи Китая, углубляя отношения с Россией и Ираном.

Си не использует свое влияние для обуздания союзников. Он встретился с Путиным за день до того, как администрация Байдена раскрыла информацию о присутствии северокорейских войск в России. При этом, как отметил обозреватель, что происходило на встрече, неизвестно, но войска КНДР остались.

Поэтому, как добавил Шуман, "можно утверждать, что Китай не только допускает, но и косвенно финансирует все эти беспорядки".

Риски для Китая

Может показаться, что дестабилизирующая деятельность других автократий является выигрышной для Китая, потому что эффективно истощает ресурсы Запада. Однако, эти беспорядки могут обернуться против Китая.

Важно! Масштабная война на Ближнем Востоке может подорвать энергетические рынки и нанести ущерб китайской экономике, а развертывание северокорейских войск в России грозит эскалацией войны в Украине, ведь президент Южной Кореи предупредил, что Сеул может ответить поставками оружия для ВСУ.

При этом Китай ничего не получает от концентрации усилий европейских и азиатских союзников Америки против России. В случае расширения войны они могут усилить санкции против Китая, чтобы заставить его сократить поддержку Москвы.

Политика Китая

В обзоре говорится, что Китай стремится одновременно полностью разрушить международный порядок в долгосрочной перспективе и сохранить его в краткосрочной.

В рамках стратегического шага, направленного на уменьшение зависимости Китая от Соединенных Штатов, президент Си Цзиньпин выступает за укрепление торговых и инвестиционных отношений со странами глобального Юга. Эта инициатива имеет целью отвлечь китайскую экономику от западных технологий и потребительских рынков, тогда у Китая будет больше свободы для поддержки автократий, таких как Россия, Иран и Северная Корея.

Однако, создавая напряженность в отношениях с Западом, Си лишь наносит ущерб экономике Китая и усложняет его геополитические амбиции.