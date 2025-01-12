Китай планирует высадку десанта на Тайвань: СМИ нашли неожиданные доказательства

Аналитики заметили несколько особых и необычных барж на верфи Гуанчжоу на юге Китая. Это может быть свидетельством подготовки Пекина к нападению на Тайвань.

Китай строит не менее 5 новых барж специального назначения, которые созданы специально для высадки десанта. Они имеют необычно длинные дорожные мосты, выступающие из носа судов. Это может предоставить КНР уникальный способ выгружать большое количество танков непосредственно на тайваньские дороги, передает 24 Канал со ссылкой на Naval News.

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Китай строит новые баржи для вторжения на Тайвань

Эксперты пришли к мнению, что эти баржи прежде всего предназначены для высадки амфибий. Каждая баржа имеет очень длинный дорожный пролет, который вытягивается спереди. На расстоянии более 120 метров его можно использовать, чтобы добраться до прибрежной дороги или твердой поверхности. В кормовой части есть открытая платформа, которая позволяет другим кораблям причаливать и разгружаться. Некоторые из барж имеют опоры, которые можно опустить, чтобы обеспечить стабильную платформу даже в плохую погоду. Во время эксплуатации баржа действовала бы как пристань для разгрузки грузовиков и цистерн с грузовых судов.

Обратите внимание! Международная судостроительная верфь Гуанчжоу на острове Лунсю, где замечены необычные баржи, является ключевой частью военно-морской экспансии Китая.

Строительство подобных специализированных барж является предупреждением о предстоящем вторжении.

Такое количество кораблей, намного больше обычных гражданских, не позволяет объяснить их строительство гражданским назначением. Есть несколько различных конструкций этих барж, которые также указывают на коммерческий заказ. Эти суда подходят только для перемещения большого количества тяжелого оборудования на берег за короткий промежуток времени. Они, кажется, значительно превышают спецификации для гражданского использования.

Доктор Эмма Солсбери, научный сотрудник Совета по геостратегии морских сил? заметила, что любое вторжение на Тайвань с материка потребует большого количества кораблей для быстрой транспортировки персонала и оборудования через пролив, особенно наземных средств, таких как бронетехника. Эти мобильные причалы у барж особенно подходят для нападения.

Также эксперт указала, что Китай строит огромный флот кораблей двойного назначения – коммерческих судов, которые можно было бы легко реквизировать для военного использования, когда это необходимо. К ним относятся, в частности, корабли-роллеры, которые были бы идеальными для транспортировки военной техники – и действительно были построены с учетом военных спецификаций.

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Есть традиционное представление, что на главном острове Тайвань есть лишь небольшое количество пляжей, пригодных для высадки амфибий. И их можно было сильно защитить. Также бытует мнение, что любая попытка захватить острова силой будет означать высадку в предполагаемых местах.

Впрочем, эти новые баржи кардинально меняют понимание будущего нападения. Чрезвычайный радиус действия их мостов означает, что КНР может высадиться на местах, которые ранее считались непригодными. Они могут приземляться на каменистых или мягких пляжах, доставляя танки прямо на более твердую землю или прибрежную дорогу. Это позволяет Китаю выбирать новые места высадки и затруднять попытки организации обороны. Вместо того, чтобы полагаться на тайваньские порты, Китай теперь может переправляться через проливы через собственный мобильный порт.