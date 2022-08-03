США показали мышцы, – политолог предположил, пойдет ли Китай на противостояние
Соединенные Штаты продемонстрировали свои "мышцы" в ситуации с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай начал угрожать, и ситуация может развиваться достаточно ожидаемо.
Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Александр Антонюк. По его словам, Соединенные Штаты не отказались от своих планов и не отменили визит Нэнси Пелоси в Тайвань. Реакция Китая здесь оказалась интересной. Он объяснил, что будет дальше.
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Китай не рискнет воевать за Тайвань в ближайшие годы
По мнению Антонюка, сколько бы Китай ни угрожал и не перевозил баллистические ракеты по улицам, они не готовы воевать за Тайвань ни сейчас, ни в ближайшие 2-3 года. Открытый вооруженный конфликт здесь практически невозможен в ближайшем будущем.
Конечно, Китай и дальше будет делать определенные препятствия логистике на острове, как сейчас с военными учениями. Здесь следует упомянуть, что Тайвань – стратегически важная территория. Именно там производят подавляющее большинство чипов в мире, с помощью которых функционирует техника.
Ситуация дальше может развиваться по-разному. Здесь либо Китай будет менять тактику, либо сможет договориться с США с приятными бонусами.
Вместе с тем понимаем амбиции Китая, который будет либо менять тактику, либо две мощнейшие экономики мира смогут выйти на какое-то понимание. Возможно, Китай получит что-то в качестве компенсации, чтобы не потерять лицо, считает Антонюк.
Политолог считает, что дальнейшая судьба России вполне может решаться в контексте этого так называемого "Карибского кризиса 2".
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Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: главное
- 2 августа самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Там она провела ряд встреч с представителями властей острова. Сегодня она уже вылетела из Тайваня.
- В МИД Китая осудили визит Пелоси и подчеркнули, что США вмешиваются во внутренние вопросы страны. Ведь Пекин считает Тайвань своей территорией. Пелоси подчеркнула, что ее визит вообще не противоречит отношениям с Китаем. А в США особо подчеркнули, что не поддерживают независимость Тайваня и не хотят ссориться с Китаем.
- В ответ на визит Пелоси Китай объявил военные учения вокруг Тайваня. Маневры состоятся в течение 6 дней. Все, что нужно знать о возможной конфронтации между Китаем и Тайванем – читайте по ссылке.