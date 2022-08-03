США показали мышцы, – политолог предположил, пойдет ли Китай на противостояние

Соединенные Штаты продемонстрировали свои "мышцы" в ситуации с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай начал угрожать, и ситуация может развиваться достаточно ожидаемо.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Александр Антонюк. По его словам, Соединенные Штаты не отказались от своих планов и не отменили визит Нэнси Пелоси в Тайвань. Реакция Китая здесь оказалась интересной. Он объяснил, что будет дальше.

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Китай не рискнет воевать за Тайвань в ближайшие годы

По мнению Антонюка, сколько бы Китай ни угрожал и не перевозил баллистические ракеты по улицам, они не готовы воевать за Тайвань ни сейчас, ни в ближайшие 2-3 года. Открытый вооруженный конфликт здесь практически невозможен в ближайшем будущем.

Конечно, Китай и дальше будет делать определенные препятствия логистике на острове, как сейчас с военными учениями. Здесь следует упомянуть, что Тайвань – стратегически важная территория. Именно там производят подавляющее большинство чипов в мире, с помощью которых функционирует техника.

Ситуация дальше может развиваться по-разному. Здесь либо Китай будет менять тактику, либо сможет договориться с США с приятными бонусами.

Вместе с тем понимаем амбиции Китая, который будет либо менять тактику, либо две мощнейшие экономики мира смогут выйти на какое-то понимание. Возможно, Китай получит что-то в качестве компенсации, чтобы не потерять лицо, считает Антонюк.

Политолог считает, что дальнейшая судьба России вполне может решаться в контексте этого так называемого "Карибского кризиса 2".

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