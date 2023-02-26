Китай воюет чужими руками: почему эта страна точно недружеская Украине

Китайские коммунисты, в сущности, ничем не отличаются от своих предшественников – представителей нескольких династий китайских императоров, считавших весь окружающий мир своими подданными, которые просто об этом еще не знают.

Китайцы хотят соединить несочетаемое

По очень глубоким убеждениям этих дней, весь окружающий мир должен был "удовлетворять, ласкать и лелеять" Китай.

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В свое время этих сумасшедших "мандарин" привели в сознание "дьяволы с белыми лицами", которые пришли в Поднебесную и сказали, что отныне здесь будет мануфактура, а кто не согласен – получит пощечину.

Тогда китайцев немного попустило, но потом снова ушло-поехало... Чан Кайши, Мао Цзэдун и другие. Вот теперь нарисовался Си Цзиньпин с явными "бонапартистскими" замашками".

Ни к чему хорошему, в конце концов, это Китай не приведет. Свободная рыночная экономическая система на самом деле не согласуется с автократической или даже тоталитарной политической надстройкой, которую упорно пытается удерживать в Китае местная Коммунистическая партия.

Эти оболтусы со стремлением Сизифа снова и снова пытаются сочетать и рыночную экономику – точнее то, что они под ней понимают, – и собственные тоталитарные амбиции. Думаю, ближайшее десятилетие, их немного отрезвит.

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Что украинцы должны понять о Китае

Но нам, украинцам, нельзя ждать, когда они поумнеют и наденут на кремлевского пса намордник. Поэтому очевидное и откровенно задекларированное Пекином в так называемом "плане урегулирования украинского кризиса" собственное стремление получить максимальное количество бонусов и плюшек из нынешней войны вероятнее всего пойдет на свалку.

Более того, нашим политикам давно пора понять несколько очевидных вещей относительно Китая: