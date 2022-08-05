Китай упразднил встречу с представителями Пентагона и приостанавливает сотрудничество с США в ряде сфер

Пекин продолжает показывать недовольство визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Китай объявил о контрмерах.

Об этом 5 августа сообщили в министерстве иностранных дел Китая.

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"В ответ на настойчивость спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, несмотря на решительную оппозицию и торжественные заявления Китая, министерство иностранных дел объявило контрмеры", – подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о таких ограничениях: