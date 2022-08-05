Китай упразднил встречу с представителями Пентагона и приостанавливает сотрудничество с США в ряде сфер
5 августа 2022 , 13:32Читати новину українською
Пекин продолжает показывать недовольство визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Китай объявил о контрмерах.
Об этом 5 августа сообщили в министерстве иностранных дел Китая.
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"В ответ на настойчивость спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, несмотря на решительную оппозицию и торжественные заявления Китая, министерство иностранных дел объявило контрмеры", – подчеркнули в ведомстве.
Речь идет о таких ограничениях:
- отмена телефонного разговора между руководителями китайского и американского театров военных действий;
- отменить рабочую встречу между Китаем и Министерством обороны США;
- упразднить встречу китайско-американского консультационного механизма по морской военной безопасности;
- остановить китайско-американское сотрудничество по репатриации нелегальных мигрантов;
- остановить сотрудничество между Китаем и США в сфере уголовно-правовой помощи;
- остановить сотрудничество Китая и США в борьбе с транснациональной преступностью;
- остановить сотрудничество Китая и США в области контроля за наркотиками;
- остановить китайско-американские переговоры по изменению климата.