Будут бить по болезненным точкам: как мир удержит Китай от тесного сотрудничества с Россией

Китай хочет углубить взаимную торговлю с Россией. В то же время, ранее Пекин не решался передавать Москве вооружение из-за возможных санкций со стороны Европейского Союза.

Китай понимает, насколько Россия стала зависимой от него, так что хочет еще больше углублять связи между странами. Об этом 24 Каналу рассказал Станислав Желиховский – кандидат политических наук, эксперт-международник, заметив, что мир будет пытаться это предотвратить.

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Учитывая, что европейские рынки для Китая значительно мощнее, чем российский, это действительно может стать элементом сдерживания для подобных решений со стороны Пекина.

Действительно, одним из главных инструментов влияний на Поднебесную – это санкционное давление, как на конкретные отрасли китайской экономики, так и на сами компании. Еще в июле министерша финансов США во время визита в Китай предостерегла чиновников от предоставления России помощи в войне,

– заметил Станислав Желиховский.

Еще тогда Штаты дали понять Китаю, что в случае оказания военной помощи Кремлю или помощи в обходе санкций, ограничения коснутся и его самого.

Летом директор ЦРУ Уильям Бернс подчеркнул, что Соединенным Штатам следует постепенно отказываться от товаров и услуг КНР. По его словам, Пекин фактически намерен "изменить мировой порядок". В то же время официальные лица Китая выражали обеспокоенность тем, что Администрация Байдена хочет ограничить инвестициям компаниям США в Китай.

Станислав Желиховский о влиянии на Китай: смотреть видео

"Это подтверждает, что Пекину не все равно. Он все же пытается балансировать и не предпочитает повторить судьбу Северной Кореи или России. Думаю, пока он действительно серьезную военную помощь оказывать не будет, хотя разведка США сообщала о передаче России технологий двойного назначения", – подметил эксперт-международник.

Можно предполагать, что у России и Китая есть "подковерные" договоренности, чтобы Кремль мог компенсировать подсанкционные товары и дальше производить оружие для войны в Украине. При этом прямое военное сотрудничество между странами будет нелегко доказать. Это довольно сложная процедура.

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