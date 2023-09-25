Китай розуміє, наскільки Росія стала залежною від нього, тож хоче ще більше поглиблювати зв'язки між країнами. Про це 24 Каналу розповів Станіслав Желіховський – кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, зауваживши, що світ намагатиметься цьому запобігти.

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Як Захід застерігає Китай від співпраці з Росією

Зважаючи на те, що європейські ринки для Китаю є значно потужнішими, ніж російський, це справді може стати елементом стримування для подібних рішень з боку Пекіна.

Справді, одним із головних інструментів впливів на "Піднебесну" – це санкційний тиск, як на конкретні галузі китайської економіки, так і на самі компанії. Ще в липні міністерка фінансів США під час візиту до Китаю застерегла посадовців від надання Росії допомоги у війні,

– зауважив Станіслав Желіховський.

Ще тоді Штати дали зрозуміти Китаю, що в разі надання військової допомоги Кремлю або ж допомоги в обході санкцій, обмеження торкнуться і його самого.

Влітку директор ЦРУ Вільям Бернс наголосив, що Сполученим Штатам потрібно поступово відмовлятися від товарів та послуг КНР. За його словами, Пекін фактично має намір "змінити світовий порядок". Натомість офіційні особи Китаю висловлювали стурбованість тим, що Адміністрація Байдена хоче обмежити інвестиціям компаніям США в Китай

Станіслав Желіховський про вплив на Китай: дивитись відео

"Це підтверджує, що Пекіну не все одно. Він все ж намагається балансувати та не воліє повторити долю Північної Кореї або Росії. Думаю, поки він справді серйозної військової допомоги надавати не буде, хоча розвідка США повідомляла про передання Росії технологій подвійного призначення", – підмітив експерт-міжнародник.

Можна припускати, що Росія та Китай має "підкилимні" домовленості, аби Кремль міг компенсувати підсанкційні товари й далі виробляти зброю для війни в Україні. При цьому пряму військову співпрацю між країнами буде нелегко довести. Це доволі складна процедура.

Співпраця Росії та Китаю: що відомо