Китай увеличивает ядерный арсенал безумными темпами, – Пентагон обнародовал шокирующие данные

Китай продолжает увеличивать объемы своего ядерного вооружения. В ближайшие годы Пекин хочет нарастить количество боеголовок, которое будет больше нынешнего в несколько раз.

Такие данные обнародовал 5 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол. Об этих угрозах, идущих с Востока, он говорил на Конференции ООН по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия. Днем ранее там выступал представитель МИД Украины, который напомнил, что россия уже нарушила сразу три принципа этого договора.

Тема Война Китая и США не может быть не ядерной, – эксперт сказал, почему Пекину не до этого

Китай увеличивает быстрыми темпами

Заместитель главы Пентагона сказал, что они ранее слышали заявления Китая о "намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности". Однако с учетом недавнего обострения отношений в Вашингтоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.

Китай как раз сейчас находится в процессе наращивания модернизации и диверсификации ядерного арсенала. Очень быстрыми темпами – в три или даже в четыре раза,

– сказал Кол.

Ранее у Пентагона были данные, что вооружение Китая насчитывает 200 ядерных боеголовок, количество которых планируют удвоить к 2030 году. Однако в последнее время эти приблизительные оценки подскочили до 700 боеголовок к 2027 году. А к 2030 году Пекин, по данным разведки США, хочет иметь уже до 1000 боеголовок разных типов.

Колин Кол также подчеркнул, что Пентагон хочет только полной ликвидации всего ядерного оружия в мире. Однако, кроме Китая, мешают этому действия еще и нескольких других агрессивных государств:

Неспровоцированное вторжение россии в Украину и безрассудная ядерная риторика со стороны кремля.

Отказ Ирана решить проблемы Международного агентства по атомной энергии и вернуться в Общий всеобъемлющий план действий.

Возможная подготовка Северной Кореи к проведению еще одного ядерного испытания и постоянный поток ракетных испытаний.

К теме – как Северная Корея угрожает ядерным оружием: смотрите видео