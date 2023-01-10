Китай уже видит победу Украины, – политтехнолог об "удивлении" Пекина из-за войны

Авторитетное издание Financial Times со ссылкой на 5 источников сообщает, что Москва не предупредила Пекин о полномасштабном вторжении в Украину. Поэтому заместитель главы МИД Ле Юйчен лишился должности. А некоторые китайские чиновники в частных разговорах уже выражают недоверие к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом 24 Каналу говорил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, издание Financial Times ссылается на анонимные источники. Однако тот факт, что заместитель главы МИД Китая лишился должности и еще ряд других действий более-менее подтверждают эту информацию.

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Китай может быть не против победы Украины

Можно заметить, что за последние два месяца внешний курс Китая резко поменялся. Также в таком контексте можно объяснить, почему Запад довольно неожиданно начал поставлять гораздо больше тяжелой бронетехники.

Я бы повязал неожиданные поставки техники с тем, что США и Европа смогли договориться об этом с Китаем. Интенсивность переговоров выросла после встреч Джо Байдена и Си Цзиньпиня на G20. А потом был визит Шольца. А теперь еще и ожидаем визит премьер-министра Италии и, кажется, президента Франции,

– отметил Шейтельман.

Политтехнолог предполагает, что Китай может быть не против решения Запада дать победить Украине. Это не следует считать за неожиданность. Ведь Пекин долго присматривался к ситуации, хотя сразу поставил определенные рамки.

Еще сначала полномасштабного вторжения Китай сразу четко сказал, что не будет поддерживать Россию в войне. Он отказался предоставлять вооружение, о чем прямо просили в Москве. А также КНДР не предоставляет оружие, которая является "страной-спутником" Китая.

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Изменения внешнего курса Китая могли случиться из-за двух факторов. Первый – это победы ВСУ. Китай понимает, что Россия не может одержать победу в войне. Поэтому нужно быть на стороне победителей – Запада. То есть Пекин уже видит победу Украины.

Второй – проблемы с экономикой. Си Цзиньпинь с трудом поставил себя на третий срок. И в первый же год не выполнил государственный план по росту ВВП.

Его невозможно нарастить благодаря России. Поэтому и так решили, я думаю, вернуться снова к Западу,

– считает Шейтельман.

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