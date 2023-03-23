Украина одна из фигур на шахматной доске, – политический эксперт сказал, какую игру начал Си Цзиньпин
Сближение с Россией для Китая, прежде всего, означает увеличение ресурсной базы. В таком случае уменьшение мощности страны-агрессора играет на руку Пекину.
В то же время визит Си Цзиньпина в Москву является важным для построения плана Китая. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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Россия для Китая – дополнительные возможности
Во время встречи Си Цзиньпина с кремлевским диктатором Владимиром Путиным между Китаем и Россией не было достигнуто никаких конкретных договоренностей. Так, Пекин и Москва лишь подписали заявления о планах и намерениях.
Что касается "мирного плана", то Китай видит его как концепцию, по которой он сможет посадить за стол переговоров президента Владимира Зеленского и российского диктатора. В то же время, Пекин в этом процессе будет модератором. Таким образом, Китай стремится засвидетельствовать свое существенное влияние на геополитику.
Одним из предостережений США за последние десятилетия было не допустить сближения России и Китая. По мнению Клочка, при любом сценарии рано или поздно это произошло бы.
Единственное, что на этом этапе мы видим слабую Россию, которая будет выполнять все, что захочет Китай. А для Китая это дополнительные возможности,
– заметил политический эксперт.
Клочок об итогах встречи Си с Путиным: смотрите видео
Си Цзиньпин запускает процессы
Сегодня можно констатировать увеличение гегемонии Китая на евразийском континенте. Так, на фоне существенных экономических неудач Китая за последние годы и пандемии Си Цзиньпин начинает запускать определенные процессы.
Украина является одной из фигур на шахматной доске, которую сейчас играет Китай и США,
– подчеркнул политический эксперт.
По его мнению, в этой части сейчас Украине выгоден контакт с Китаем. Не исключено, что мы сможем получить дивиденды от таких переговоров.
Си встретился с Путиным в Москве
- Лидер Китая Си Цзиньпин 20 – 22 марта находился с визитом в России. Президент КНР встретился с Владимиром Путиным в Москве.
- Американский политолог Рамис Юнус предположил, что Си Цзиньпин прилетел к российскому диктатору, чтобы объяснить его реальное положение. Так, Путин загнал себя в тупик, поэтому глава Китая назвал ему 2 выхода из ситуации – плохой и очень плохой.
- В Институте изучения войны отметили, что Путин ожидал всеобъемлющую поддержку Пекином войны против Украины. Однако в КНР были более сдержанны по этому поводу.
- Кроме того, во время встречи Китай откинул строительство газопровода "Сила Сибири – 2". Таким образом Пекин фактически не стал спасать российский "Газпром" от возможного банкротства и других проблем.
- Российский оппозиционный журналист Тимур Олевский считает, что это самый важный результат встречи главы КНР Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным.