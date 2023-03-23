Украина одна из фигур на шахматной доске, – политический эксперт сказал, какую игру начал Си Цзиньпин

Сближение с Россией для Китая, прежде всего, означает увеличение ресурсной базы. В таком случае уменьшение мощности страны-агрессора играет на руку Пекину.

В то же время визит Си Цзиньпина в Москву является важным для построения плана Китая. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Россия для Китая – дополнительные возможности

Во время встречи Си Цзиньпина с кремлевским диктатором Владимиром Путиным между Китаем и Россией не было достигнуто никаких конкретных договоренностей. Так, Пекин и Москва лишь подписали заявления о планах и намерениях.

Что касается "мирного плана", то Китай видит его как концепцию, по которой он сможет посадить за стол переговоров президента Владимира Зеленского и российского диктатора. В то же время, Пекин в этом процессе будет модератором. Таким образом, Китай стремится засвидетельствовать свое существенное влияние на геополитику.

Одним из предостережений США за последние десятилетия было не допустить сближения России и Китая. По мнению Клочка, при любом сценарии рано или поздно это произошло бы.

Единственное, что на этом этапе мы видим слабую Россию, которая будет выполнять все, что захочет Китай. А для Китая это дополнительные возможности,

– заметил политический эксперт.

Клочок об итогах встречи Си с Путиным: смотрите видео

Си Цзиньпин запускает процессы

Сегодня можно констатировать увеличение гегемонии Китая на евразийском континенте. Так, на фоне существенных экономических неудач Китая за последние годы и пандемии Си Цзиньпин начинает запускать определенные процессы.

Украина является одной из фигур на шахматной доске, которую сейчас играет Китай и США,

– подчеркнул политический эксперт.

По его мнению, в этой части сейчас Украине выгоден контакт с Китаем. Не исключено, что мы сможем получить дивиденды от таких переговоров.

Си встретился с Путиным в Москве