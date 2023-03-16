Как Россия попала в китайские сети и при чем здесь пандемия коронавируса

Ответственность Китая за пандемию SARS-CoV-2 огромна. Во-первых, китайские коммунистические вожди совместно с эфиопским марксистом Гебреисусом сознательно скрывали масштабы эпидемии и уверяли мир, что коронавирус не передается от человека к человеку. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Как Кремль пытался оправдать Китай во времена пандемии

Отчаянные предупреждения Тайваня (который сам блестяще справился с эпидемией) Гебреисус отвергал. Для его классового сознания Тайвань был мятежной провинцией Китая.

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Более того, довольно быстро выяснилось, что "мирный вирус" вырвался в 2019 году из лаборатории Уханьского института вирусологии, которым руководила госпожа Ши Чжэнли. Это было так же, как в свое время "мирный атом" вырвался из 4-го реактора Чернобыльской АЭС. Досадная ошибка увлеченных своими экспериментами ученых.

Smoking gun (дымящийся пистолет) оказался на страницах престижного научного журнала Nature Меdicine: статья Ши Чжэнли и ее коллег, работавших с ней вместе в университете Северной Каролины. 1508-1513 (2015).

В ней авторы пророчески констатировали: "We generated chimera virus which may pose future threats".

Созданный Ши Чжэнли и ее коллегами гибридный (chimera) вирус унаследовал, как они с гордостью за свой успех доложили научному сообществу, полезные свойства обоих своих "отцов":

от SARS'а – способность поражать людей;

от безвредного для человека коронавируса летучих мышей – гораздо большую, чем у SARS'а, скорость распространения.

В США подобные опасные исследования были запрещены. Поэтому часть научного коллектива перебралась со всеми рабочими материалами в 2015 году в Ухань, где продолжила свои исследования уже в институте Китайской Академии Наук в лаборатории, которую возглавила Ши Чжэнли. Из этой лаборатории опасной химере и суждено было вырваться на свободу.

В марте – апреле лидеры США и других западных государств ужесточили вопрос ответственности Китая за пандемию. Гневный ответ клеветникам Китая в присущей ему яркой образной манере дал 15 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров: "Это абсолютно недопустимо. Не надо судить всех по себе. Волосы встают на голове от таких соображений западных коллег, которые переходят какие-либо границы и приличия".

Можно только догадываться, что случилось с волосами министра, когда дискурс об ответственности Китая неожиданно переместился на кремлевские пропагандистские каналы. Пропагандисты за несколько дней переходили все пределы приличия.

Апофеозом стала передача Владимира Соловьева 20 апреля. Во-первых, впервые широкому российскому зрителю была подробно рассказана со ссылкой на знаменитую статью в Nature история легендарной Ши Чжэнли: создание в 2014 году искусственного коронавируса (potential for human emergence), запрет на эти исследования в США, переезд в Ухань, где она возглавила лабораторию.

4 минуты Маслова

Настоящей сенсацией стали самые ценные для всех будущих международных расследований и судебных процессов показания исполняющего обязанности директора института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова. Маслов – номенклатурный китаист №1, всегда входящий в свиту президента России во время посещения тем Китая, нередко мелькает в телевизоре, разъясняя и проповедуя идею глубокого стратегического партнерства России и Китая.

Однако вечером 20 апреля 2020 года мы услышали своего рода: "Не могу молчать!" и поток его обвинений в адрес Китая, которые были гораздо жестче и конкретнее, чем любые заявления трампов: "Очевидно, что утечка произошла из Уханьской лаборатории. Китай давно финансирует проводимые в ней опасные эксперименты, в том числе и прививки вируса людям. Смертность в лаборатории очень высока. Карантин в Ухане начался с блокирования лаборатории Ши Чжэнли, затем всего института вируса".

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Что это было? Чиновник такого уровня (а Маслов прежде всего чиновник и только потом уже китаист и мастер ушу) не мог произнести на знаковой передаче "группенфюрера информационных войск" такие кощунственные, в контексте "братских отношений" с Китаем, вещи без санкции и прямого указания сверху. Иначе они оба уже были бы расстреляны или даже хуже – подключены в процессе лечения к китайским аппаратам ИВЛ.

После 20 апреля тема китайской ответственности никогда больше не появлялась в российских официальных СМИ. Маслов регулярно возникает на экране, но высказывается по-прежнему исключительно в рамках политико-корректной парадигмы: "Москва – Пекин, вместе идут народы, Путин и Си слушают нас".

Чтобы ответить на вопрос, что произошло:

между 15 и 20 апреля;

после 20 апреля,

обратимся к общему контексту российско-китайских отношений.

Как китайцы используют россиян

Власть посткоммунистической России в последнюю четверть века последовательно идет на односторонние стратегические уступки Китаю, что можно назвать уникальным в мировой истории геопсихологическим феноменом. Китайцы прекрасно использовали в своих интересах глубокий комплекс, который испытывает тщеславная российская политическая "элита" в результате поражения в холодной войне, потери статуса мировой сверхдержавы и распада империи.

Вдруг "евразийство", ставшее таким модным во властных кругах, стало функцией обиды на Запад и выполняло для российской "элиты" роль психологической прокладки в критические дни ее отношений с Западом. Блоковским скифам с раскосыми и жадными глазами очень хотелось попугать и пошантажировать вечно привлекательный и вечно ненавистный ими Запад, вернувшись к нему своей азиатской мордой. Постепенно маска (не имеющая ничего общего с современной Азией) приросла, и никакой другой рожи у российской "элиты" не осталось.

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Китайцы все это прекрасно понимали и относились к русским заигрываниям скептически и в то же время деловито, с неизбежной дозой снисходительного и высокомерного пренебрежения.

Шли годы. Тяжелая душевная болезнь российского пациента заметно прогрессировала. "Обида на Запад", "конфронтация с Западом" постепенно переросли в полномасштабную гибридную войну православно-воровской Дзюдохерии с декадентским англосаксонским миром. Соответственно росла не только психологическая, но и политическая и экономическая зависимость от КНР спустившегося с Карпатских гор арийского племени, помахивая своей дополнительной хромосомой духовности.

24 мая 2014 года заместитель председателя КНР Ли Юаньчао заявил на Санкт-Петербургском экономическом форуме, обращаясь непосредственно к вождю северных варваров: "Вся земля ваша велика и обильна. Порядка только на ней нет. Придут трудолюбивые китайцы и установят свой Порядок Неба".

Ликвидационная комиссия России

Пекин не настаивает пока на формальной капитуляции России перед Новым Порядком, потому что действующая российская администрация активно, искренне и плодотворно сотрудничает с государством-победительницей на Дальнем Востоке и Сибири, способствуя планомерному расширению "зоны жизненных интересов" Поднебесной. Китай получил от Москвы все, что ему сегодня необходимо для переваривания "зон опережающего экономического развития".

Процесс становится необратимым. В какой-то момент (избранный Пекином) фактические параметры братского сотрудничества сырьевого придатка и метрополии будут оформлены и юридически. Земли, принадлежавшие Средней Империи согласно Нерчинскому контракту 1689 года, в любом случае вернутся в состав исторической родины. Другие территории, входящие в зону жизненных интересов Китая, будут в той или иной форме институционированы как дружественные для него субъекты.

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Российская "элита" с чувством глубокого удовольствия принимает свое историософическое возвращение к родной гавани империи Юань, угрожая из китайского обоза сухим кулачком надменному пиндосу: "Нас с великим Китаем 1,5 миллиарда человек".

Четыре минуты правды аппаратчика Маслова были не только о коронавирусе. Это была отчаянная попытка некоторых актеров на вершине российских властей вырваться, возможно, в последний момент из объятий "большого брата". Маслов – наиболее информированный в России о подлинной природе российско-китайских отношений. Он произносит порученный ему текст с видимым удовольствием на эмоциональном подъеме, словно широко расправив плечи и сбросив с себя огромное бремя ежедневной рутинной лжи. Правду говорить ему было легко и приятно.

На следующий день дерзкая попытка неизвестных влиятельных фигур изменить самоубийственный внешнеполитический курс России была решительно пресечена резким окриком из Пекина на самом высоком уровне.

Есть тысяча причин, по которым антинациональный, насквозь коррумпированный, ничтожный и вульгарный, оскорбительный для достоинства России путинский режим должен уйти. Но достаточно только первой: этот режим – ликвидационная комиссия России.