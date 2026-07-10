Китай впервые выступил с жесткими угрозами в адрес России по поводу Украины: Зеленский раскрыл подробности

Кремлевские чиновники и пропагандисты вновь заговорили о возможном применении ядерного оружия против Украины. Эти разговоры не понравились Пекину.

Позиция Китая в отношении ядерных угроз со стороны России стала еще более жесткой. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Как Китай реагирует на ядерную риторику России?

Президент рассказал, что на саммите в Анкаре о Китае говорили очень много. Некоторые европейские лидеры сообщили ему об определенном изменении отношения Пекина к российской войне против Украины.

Китай очень серьезно, очень жестко и четко отреагировал на заявления российских СМИ о тех или иных возможностях применения ядерного оружия,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что не только Европа и США, но и Китай впервые очень четко, даже в ультимативной форме, заявили россиянам, что не может быть даже мыслей о применении ядерного оружия.

Напомним, что российские "ястребы" – сторонники жесткой войны, среди которых националистический бизнесмен Константин Малофеев и блогер Юрий Баранчик, – все сильнее давят на Владимира Путина. Они призывают отказаться от переговоров с Украиной, усилить военную кампанию, а некоторые даже требуют применить ядерное оружие.

К слову, в недавнем интервью Die Weltwoche пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "слишком ответственна", чтобы начать Третью мировую войну. По его словам, ядерное оружие может быть применено только в случае угрозы существованию государства.