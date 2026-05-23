Известно также о без вести пропавших. Об этом сообщило Xinhua.

Каковы причины и последствия взрыва в Китае?

По данным государственного медиа, газ взорвался 22 мая около 19:29 по местному времени. Инцидент произошел на угольной шахте Люшеньюй группы Тунчжоу в китайской провинции Шаньси. На момент аварии там находились 247 работников.

Сначала сообщалось о 82 погибших и по меньшей мере девяти без вести пропавших рабочих. Впоследствии The Guardian заявил, что количество жертв возросло до 90 человек. Пострадавшие под землей могут быть в критическом состоянии.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Министерство чрезвычайных ситуаций привлекло к ней 345 чрезвычайников из шести спасательных команд, и медиков.

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал к всесторонней помощи пострадавшим, приложить усилия к спасению людей и расследовать причины аварии. Он также отметил необходимость усилить контроль безопасности и привлечь к ответственности виновных. Его поддержал также премьер-министр Ли Цян.

Китайские СМИ утверждают, что руководителей компании, ответственной за шахту, якобы задержали.

На днях на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в венгерском городе Тисауйварош произошел взрыв. Авария произошла во время перезапуска установки Olefin 1. После взрыва вспыхнул пожар, который впоследствии локализовали. В результате инцидента один человек погиб и еще семь пострадали.