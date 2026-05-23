Відомо також про безвісти зниклих. Про це повідомило Xinhua.

Які причини та наслідки вибуху в Китаї?

За даними державного медіа, газ вибухнув 22 травня близько 19:29 за місцевим часом. Інцидент стався на вугільній шахті Люшеньюй групи Тунчжоу в китайській провінції Шаньсі. На момент аварії там перебували 247 працівників.

Спочатку повідомлялось про 82 загиблих та щонайменше дев'ятьох безвісти зниклих робітників. Згодом The Guardian заявив, що кількість жертв зросла до 90 людей. Постраждалі під землею можуть бути у критичному стані.

Рятувальники працюють на місці вибуху: дивіться відео

На місці події триває пошуково-рятувальна операція. Міністерство надзвичайних ситуацій залучило до неї 345 надзвичайників з шести рятувальних команд, та медиків.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до всебічної допомоги постраждалим, докласти зусиль до порятунку людей та розслідувати причини аварії. Він також наголосив на необхідності посилити контроль безпеки та притягнути до відповідальності винних. Його підтримав також прем'єр-міністр Лі Цян.

Китайські ЗМІ стверджують, що керівників компанії, відповідальної за шахту, нібито затримали.

Останні схожі інциденти

Днями на нафтопереробному заводі компанії MOL в угорському місті Тисауйварош стався вибух. Аварія трапилась під час перезапуску установки Olefin 1. Після вибуху спалахнула пожежа, яку згодом локалізували. Внаслідок інциденту одна людина загинула та ще семеро постраждали.