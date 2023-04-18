Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине", – МИД

В МИД Китая рассказали о политике Пекина по поводу отношений с Россией, а также войн в Украине. КНР готова сотрудничать с Россией.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что Китай будет развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство с Россией и будет продолжать работать с международным сообществом для поиска политического урегулирования "кризиса в Украине".

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Китай поддерживает мирные переговоры Украины и России

Относительно китайско-российских отношений спикер отметил, что Китай и Россия "отданы принципам отсутствия альянса, конфронтации и нацеливания на любую третью сторону и развивают новый тип отношений между крупными странами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры,

– сказал Ван.

Относительно Украины он отметил "последовательную и четкую позицию Китая".

"Мы твердо привержены мирным переговорам и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине", – сказал представитель МИД Китая.

Путин встретился с главой Минобороны Китая

16 апреля министр обороны Китая Ли Шинфу встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и его приспешником Сергеем Шойгу. Путин и Ли Шинфу говорили о сотрудничестве России и Китая и его "важности для мира".

Министр обороны Китая заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина "развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности". Путин также не жадничал на громкие слова о сотрудничестве с Китаем.

В американском Институте изучения войны заявили, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си в Москву. Вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества.