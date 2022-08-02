Китай закрывает воздушное пространство в направлении Тайваньского пролива для гражданских самолетов

Пекин закрыл воздушное пространство Фуцзянь, близ Тайваня, перед визитом Пелоси.

Государственные китайские СМИ пишут, что пространство закрыли якобы в рамках проводимых в области военных учений.

Тем временем истребители Тайваня сопровождают борт Пелоси. Как сообщает газета "Цзыю шибао", в аэропорту Тайваня, куда должна прибыть спикер, сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек.

Кроме того, тайваньское телевидение сообщило о введении в стране второго уровня тревоги.