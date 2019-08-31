Посол КНР в Украине Ду Вэй на брифинге заявил, что Китай поддерживает мирное урегулирование конфликта в Донбассе и готов приложить усилия к решению этого вопроса.

По словам китайского представителя, "острая" ситуация, сложившаяся на Восточных территориях украинского государства принесла множество боли простому украинскому народу.

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Китай, дружественное государство, мы чувствуем эту боль, мы поддерживаем мирное урегулирование вопроса Донбасса,

– сказал посол.

Кроме этого Ду Вэй заверил, что "Пекин готов оказать помощь в разрешении конфликта между сторонами, приложив "по-своему" усилия для розсудження спорных вопросов".

Китайский дипломат также добавил, что США не имеют никакого права "нагло вмешиваться" в сотрудничестве Украины и Китая в военной сфере.

Ранее сообщалось о том, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время визита в Киев намерен убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation. Мол, это соглашение воспринимают в США как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.

Тогда Болтон подчеркнул, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе и из-за привлекательных инвестиций.

Он также не исключил возможность, что США могут присоединиться к нормандского формата переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, "если участники этого формата считать это приемлемым".