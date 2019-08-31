Китай висловив готовність допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі
Посол КНР в Україні Ду Вей на брифінгу заявив, що Китай підтримує мирне врегулювання конфлікту на Донбасі і готовий докласти зусиль до вирішення цього питання.
За словами китайського представника, "гостра" ситуація, що склалася на Східних територіях української держави принесла безліч болю простому українському народу.
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Китай, дружня держава, ми відчуваємо цей біль, ми підтримуємо мирне врегулювання питання Донбасу,
– сказав посол.
Крім цього Ду Вей запевнив, що "Пекін готовий надати допомогу у вирішенні конфлікту між сторонами, приклавши "по-своєму" зусилля для розсудження спірних питань".
Китайський дипломат також додав, що США не мають жодного права "нахабно втручатися" в співробітництво України та Китаю у військовій сфері.
Раніше повідомлялося про те, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон під час візиту до Києва мав намір переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation. Мовляв, цю угоду сприймають у США як черговий крок Китаю до розширення своєї військової спроможності.
Тоді Болтон наголосив, що Китай намагається інтегруватися в економіку країн по всьому світу, в тому числі й через привабливі інвестиції