"Путин подставляет КНР": как взятие 2 китайцев в плен может задеть Пекин

Украинские защитники взяли в плен 2 граждан Китая. Таким образом Владимир Путин фактически подставил Си Цзиньпина и развеял образ, который Пекин строил годами.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что китайскому правительству теперь будет трудно как-то комментировать эту ситуацию. Между Россией и Китаем теперь будет "репутационная яма".

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Путин подставил Пекин

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Китай является основным пособником России в войне против Украины, поставляя 80% товаров двойного назначения. По словам политтехнолога, через Китай проходит также помощь Москве из других стран.

Между тем Пекин на протяжении всего полномасштабного вторжения старательно строил имидж миротворца.

А теперь двое китайцев разрушают весь этот образ, который строился годами этой войны. Это очень плохая история для китайского правительства и Си Цзиньпина. Путин подставляет Китай,

– подчеркнул он.

Тизенгаузен также отметил, что есть большая разница между китайскими пленными и пленными из Северной Кореи, которые ранее попали в ВСУ. Последние воевали в Курской области, граждан Китая же взяли в плен на линии фронта в Украине, а именно в Донецкой области.

Путин и Си Цзиньпин уладят эту ситуацию. Однако это будет сложная репутационная история, с которой потом будет трудно,

– добавил политтехнолог.

Напомним, что СБУ допросила пленных китайцев, видео опубликовал Владимир Зеленский. Общение с пленными происходило через переводчиков. Оба фигуранта заявили, что попали в плен к ВСУ во время выполнения своего первого боевого задания.