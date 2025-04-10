Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що китайському уряду тепер буде важко якось коментувати цю ситуацію. Між Росією та Китаєм тепер буде "репутаційна яма".

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Путін підставив Пекін

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Китай є основним посібником Росії у війні проти України, постачаючи 80% товарів подвійного призначення. За словами політтехнолога, через Китай проходить також допомога Москві з інших країн.

Тим часом Пекін протягом всього повномасштабного вторгнення старанно будував імідж миротворця.

А тепер двоє китайців руйнують увесь цей образ, який будувався роками цієї війни. Це дуже погана історія для китайського уряду та Сі Цзіньпіна. Путін підставляє Китай,

– наголосив він.

Тизенгаузен також зазначив, що є велика різниця між китайськими полоненими та полоненими з Північної Кореї, які раніше потрапили до ЗСУ. Останні воювали в Курській області, громадян Китаю ж взяли в полон на лінії фронту в Україні, а саме в Донецькій області.

Путін і Сі Цзіньпін залагодять цю ситуацію. Однак це буде складна репутаційна історія, з якою потім буде важко,

– додав політтехнолог.

Нагадаймо, що СБУ допитала полонених китайців, відео опублікував Володимир Зеленський. Спілкування із полоненими відбувалось через перекладачів. Обоє фігурантів заявили, що потрапили у полон до ЗСУ під час виконання свого першого бойового завдання.