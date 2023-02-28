Китайская компания передавала "вагнеровцам" спутниковые снимки

Китайская спутниковая компания Spacety передавала спутниковые снимки российской террористической группировке "Вагнер".

Об этом заявил помощник госсекретаря США по странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на слушаниях в Конгрессе.

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Министерство финансов США внесло Spacety в санкционный список в конце января 2023 года.

Отмечают, что по данным ведомства, Spacety China передала российской технологической компании Терра-Тех спутниковые снимки Украины, сделанные с помощью радара с синтезированной апертурой, которые должны были помочь боевикам ЧВК "Вагнера" в боях с ВСУ.

Также в черный список попала дочерняя компания Spacety China в Люксембурге.

Может ли Китай помогать России

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления России летального оружия для войны против Украины. Однако окончательное решение еще не принято. Уильям Бернс подчеркнул, что администрация Джо Байдена пытается удержать власти Китая от принятия такого решения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вероятное усиление поддержки России Китаем, подчеркнув, что для него важно, чтобы этого не произошло. Ведь это может стать угрозой не только нашей стране, но и всему миру.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что если Китай решит все-таки поставлять оружие России, это станет именно тем пределом, за которым последует реакция Соединенных Штатов.

США признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией.